23 nicht ganz so stille Nächte in Jena

Jena. Musikalischer Weihnachtskalender in Jena startet am 1. Dezember

Bereits zum sechsten Mal findet der Musikalische Weihnachtskalender in Jena statt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause freut sich das Org-Team umso mehr, die Kulturlandschaft wieder mit Mini-Konzerten zu bereichern. Den Start macht in diesem Jahr das Geschäft Bike & Snow am 1. Dezember, das große Finale findet am 23. Dezember in der Weintanne statt. Die Musik-Acts bleiben wie immer ein Geheimnis, das erst mit dem Öffnen des jeweiligen Türchens gelüftet wird. Zum Anstoßen mit Glühwein und Kinderpunsch wird gebeten, eigene Tassen mitzubringen.

www.muweika.de