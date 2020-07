Jena. Der Mann verließ seine Unterbringung in Jena am Dienstag und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

32-Jähriger aus Jena vermisst

Vermisst wird seit Dienstag um 13 Uhr Oliver E. Wie die Polizei mitteilt verließ der 32-Jährige seine Unterbringung in Jena, Am Jenzig 20, in unbekannte Richtung.

Ein Bild des Vermissten. Foto: Polizei

Der Vermisste ist 32 Jahre alt und kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 160 cm

kurze dunkelblonde/rotblonde Haare

korpulente Figur

er trägt ein rotes T-Shirt

und eine dunkle kurze Hose

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Jena unter Tel. 03641-810 oder an jede andere Polizeidienststelle entgegen.

