6-Milliarden-Megapixel-Zoom im Jenaer Planetarium

Das Jenaer Planetarium hat das Jahr 2019 mit einem Besucherrekord beendet. 150.073 Menschen sahen die Veranstaltungen, das sind etwa 9000 mehr als im Jahr davor. Mit der neuen Show „Space Tour“, die am Mittwoch Premiere feierte, stößt das Planetarium in neue Zuschauer-Dimensionen vor. Erstmals wird ein Bildungsprogramm als Musikshow präsentiert. Bisher gab es entweder Bildung oder Unterhaltung – aber nicht beides auf einmal.

„Eigentlich ist die Kombination ja naheliegend“, sagt Jörg Hühn, Geschäftsführer des Jenaer Planetariums. Während Besucher bei zeitlosen Hits wie „Diamonds in the Sky“ von Rihanna oder „A Sky Full of Stars“ von Coldplay durchs All schweben, lernen sie ganz nebenbei Interessantes über das Universum. Zu sehen sind endlose Sternenmeere, farbenfrohe kosmische Nebel oder die Geburt eines Planeten.

Neues Jenaer Programm will Schönheit des Weltalls zeigen

„Wir wollen vor allem zeigen, wie schön das Weltall ist“, sagt Programmautor Robert Sawallisch. Dabei sei ein Ziel, optisch beeindruckende Bilder nah an der kosmischen Realität abzubilden. Immer wieder werden Originalbilder eingebaut. So sind hochauflösende Aufnahmen vom Jupiter zu sehen, die von der Nasa-Sonde „Juno“ erst 2019 zur Erde gebeamt worden sind.

Robert Sawallisch hat die neue Show „Space Tour" für das Zeiss-Planetarium Jena produziert. Foto: Foto: Tino Zippel

Eine besondere Herausforderung war es, die Reise von der Erde bis an die Grenzen des für die Menschen sichtbaren Universums als Endloszoom zu produzieren. Wollte man dies mit herkömmlichen Fotos machen, bräuchte man dafür eine Kameraauflösung von 6 Milliarden Megapixel. Die Zoomreise erfolgt dabei mit multi-trilliardenfacher Lichtgeschwindigkeit.

Was das Besucherplus betrifft, sieht Jörg Hühn verschiedene Gründe. Das Programm wurde nicht nur erweitert, sondern es wurde zum Beispiel auch an die Ferienzeiten der Nachbarbundesländer angepasst.

Eine für die Besucher direkte spürbare Verbesserung bieten die 261 Sitze. Hier entschied sich die Sternevent GmbH als Betreiber für eine Aufarbeitung des Gestühls, das neue Sitzflächen und Nackenpolster erhalten hat. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern vermeidet ein Probleme, das es im Falle einer Neuanschaffung gegeben hätte: Vergleichbar bequeme Stühle sind heutzutage viel schwerer, was den Ausbau bei Sonderveranstaltungen enorm erschwert hätte.

Auch 2020 will die Sternevent GmbH in Hardware investieren. Konkret geht es um eine Aufwertung des 2011 in Betrieb gegangenen Audiosystems. Wie Jörg Hühn sagt, habe man sich noch nicht festgelegt, wie das System angefasst wird. Weil die Jenaer seinerzeit die vom Ilmenauer Fraunhofer-Institut für digitale Medientechnologie entwickelte Raumklang-Anlage mit Wellenfeldsynthese erhalten haben, liegen die Ansprüche hoch.

Das 2019 heißdiskutierte Projekt „Hotel am Planetarium“, das für das Planetariums besonders eine Aufwertung des Eingangsbereiche gebracht hätte, wird im neuen Jahr nicht weiter verfolgt.

Die Premiere für „Space Tour“ ist ausverkauft. Weitere Vorstellungen: Mi, 29. Januar, 20.30 Uhr; Do, 30. Januar, 19 Uhr; Fr, 31. Januar, 14 Uhr und Sa, 1. Februar, 20.15 Uhr.