Der Klinikumsparkplatz vor der Bärenapotheke in Lobeda: Unweit von der Einfahrt ereignete sich am Mittwoch der schwere Unfall.

76-jährige Frau auf Klinikparkplatz in Lobeda lebensbedrohlich verletzt

Jena. Tragisches Unglück vor der Apotheke: Die Frau wurde von einem Fahrzeug erfasst, das rückwärts fuhr.

Auf einem Parkplatz am Lobedaer Klinikum ist eine 76-jährige Frau am Mittwoch lebensbedrohlich verletzt worden. Eine Transporterfahrerin wollte gegen Mittag vor der Bärenapotheke rückwärts ausparken. Hinter dem Fahrzeug lief zu diesem Zeitpunkt eine Frau, hier gibt es einen Fußweg. Sie wurde mit dem Heck erfasst und geriet offenbar unter das Fahrzeug. So schilderte es die Polizei nach ersten Ermittlungen.

Die Fahrerin bemerkte den Zusammenstoß nach eigenen Angaben zunächst nicht und legte den Vorwärtsgang ein; sie fuhr auch einige Meter. Passanten eilten daraufhin herbei und klopften an die Scheibe, um sie auf den Unfall hinzuweisen. Das Fahrzeug hielt an. Rettungskräfte kamen. Die Fußgängerin wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Klinikum gebracht.

Die Polizei schaltete einen Gutachter ein, um die näheren Hintergründe des Unfalls zu klären.

