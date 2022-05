Aggressiver Störenfried beschädigt Eingangsbereich von Einkaufspassage in Jena und bedroht Passanten

Jena. In der Jenaer Innenstadt hat ein junger Mann für einen Polizeieinsatz gesorgt. An einer Einkaufspassage verursachte er erheblichen Schaden und bedrohte zudem Passanten.

Danebenbenommen hat sich ein 24-Jähriger am Donnerstagnachmittag in Jena. Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma der Einkaufspassage in der Goethestraße informierte daraufhin die Polizei, dass der Mann gegen die Haupteingangstür schlug und trat und dabei auch Passanten bedrohte. Durch seine Handlungen verursachte der Störenfried zudem erheblichen Sachschaden.

Bis die Polizei eintraf, hielt der Security-Mitarbeiter den 24-Jährigen in Schach. Da sich der Mann sehr aggressiv und uneinsichtig zeigte, sei er mit zur Polizeidienststelle genommen worden. Hier durfte der 24-Jährige seinen Rausch ausschlafen und sein erhitztes Gemüt beruhigen. Von einer Anzeige bleibt er allerdings nicht verschont.

