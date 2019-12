Alle Jahre wieder: Stadt Kahla sucht nach Beamten

Die Stadt Kahla sucht zwei neue Angestellte – und zwar dringend. Doch es ist nicht nur der viel besagte Fachkräftemangel, der im öffentlichen Dienst spürbar wird.

So benötigt Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos) seit seinem Amtsantritt einen Geschäftsleitenden Beamten für das Hauptamt, also seit geraumen anderthalb Jahren. Die entsprechende Stellenausschreibung ist jetzt zum dritten Mal herausgegeben worden.

Dass die Monate verstreichen, hat mehrere Gründe. Stellenausschreibung Nummer eins musste aufgehoben werden, weil ein Bewerber nach einer Absage Widerspruch eingelegt hatte, da er sich im Verfahren benachteiligt sah. Am Ende landete das Thema sogar im Landtag, weil der fraktionslose Abgeordnete Siegfried Gentele, der im Landkreis Nordhausen wohnt, eine Anfrage zu den Gegebenheiten in Kahla gestellt hatte. Die Stadt habe damals vergessen, aktuelle Zeugnisse einzufordern, hieß es vom Innenministerium. Bürgermeister Schönfeld nahm das schlussendlich auf seine Kappe, akzeptierte den Widerspruch und hob die Ausschreibung auf.

Innenministerium machte der Stadt einen Strich durch die Rechnung

Stellenausschreibung Nummer zwei sollte fehlerfrei verlaufen. Aus der übersichtlichen Bewerberriege, so viel verrät Schönfeld, sei eine Person ausgewählt worden, die „nach unserem Rechtsgutachten die Stelle besetzen kann“. Doch das Thüringer Innenministerium machte der Stadt einen Strich durch die Rechnung, die Qualifikation der Person entspreche nicht der geforderten. Die Stadt hätte dagegen klagen können, doch „wir wollen den Prozess nicht weiter in die Länge ziehen“, sagt Schönfeld. Also nun Ausschreibung Nummer drei.

Warum überhaupt ein Hauptamts-Chef oder eine Chefin erforderlich ist, ist in der Thüringer Kommunalordnung verankert. Die frühere Bürgermeisterin Claudia Nissen-Roth konnte als studierte Juristin die Laufbahnbefähigung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst vorweisen, Schönfeld dagegen nicht. Er suche nicht irgendeinen neuen Mitarbeiter: „Es nützt mir nichts, jemanden anzustellen, der die Qualifikation hat, wenn die Chemie nicht stimmt“, sagt er.

Neuer Bademeister für das Freibad gesucht

Eine weitere Lücke hat sich zudem im Freibad aufgetan. Der Bademeister hat nach zwei Saisons das Handtuch geworfen. Ohne einen ausgebildeten Fachangestellten für Bäderbetriebe darf die Stadt die Freizeiteinrichtung im nächsten Jahr nicht öffnen. Fachkräfte dieser Art sind bekanntlich der Region Mangelware, weshalb die Kandidaten wahrscheinlich nicht Schlange stehen. Einen Trostpunkt gibt es aber: Für die Sanierung der Filtertechnik wurden die Aufträge vergeben, sodass dieser Posten bald von der Aufgabenliste gestrichen werden kann. Das Landratsamt hatte die Sanierung nach dem Wasserhaushaltsgesetz angemahnt, ansonsten drohte eine Stilllegung des Bades.