Amok-Alarm in Jena-Winzerla: Großeinsatz der Polizei an Galileo-Schule

Jena. Ein großes Polizei-Aufgebot ist am Donnerstagmorgen in Jena-Winzerla im Einsatz.

Die Polizei ist am Donnerstagmorgen mit einem Großaufgebot in den Stadtteil Jena-Winzerla ausgerückt. Ziel des Einsatzes war die Galileo-Schule in der Oßmaritzer Straße wegen einer Gefahrenlage.

Nach Angaben von Polizeisprecher Daniel Müller hatte der Hausmeister gegen 6.30 Uhr einen verdächtigen Schriftzug entdeckt, der mit dem heutigen Datum versehen war. Er verständigte daraufhin die Polizei, die die Schule absuchte, aber keine Auffälligkeiten festgestellt hat. In Absprache mit der Schulleitung findet der Unterricht normal statt, sagte Müller. Die Lehrer würden die Schüler noch einmal gezielt sensibilisieren. Parallel dazu hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits im Vorjahr gab es mehrere ähnliche Einsätze in Winzerla

Es war nicht der erste Einsatz dieser Art an der Schule. Bereits im Vorjahr, damals direkt am Tag der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse, war es zu einem ähnlich gelagerten Vorfall an der Einrichtung gekommen. Auch damals war die Polizei mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Schule abzusuchen, gefunden wurde aber nichts. Im Sommer hatte die Staatsanwaltschaft Gera die Ermittlungen in dem Fall eingestellt, wie unsere Zeitung auf Anfrage erfahren hatte.

Bei der ebenfalls in Jena-Winzerla angesiedelten Gemeinschaftsschule An der Trießnitz gab es im Februar und März 2022 ähnliche Vorfälle. Die Ermittlungsbehörden wollten damals einen möglichen Zusammenhang oder die Tat eines Trittbrettfahrers nicht ausschließen.

Tätern droht in solchen Fällen eine Haftstrafe

Auf die Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung einer Straftat steht laut Strafgesetzbuch entweder eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.

Nach Klebeaktion in Jena: Das droht den Teilnehmern am Klimaprotest

Großer Marihuana-Deal in Lobeda-Ost: Landgericht Gera verurteilt sechs Männer