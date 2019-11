An öffentlichen Toiletten in Jena randaliert

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

An öffentlichen Toiletten in Jena randaliert

Gleich zwei Mal wurden am vergangenen Sonntagmorgen Beschädigungen an öffentlichen Toiletten festgestellt, meldet die Polizei für Jena. So haben unbekannte Täter zum einen in der Toilette auf dem Markt die Tür einer Kabine in der Herrentoilette herausgerissen.

Die zweite Beschädigung betrifft eine Tür der Herrentoilette auf der Rasenmühleninsel, wo vermutlich Unbekannte dagegen getreten haben.