Die Gruppe Klatschmohn beim Kaffeeklatsch in der Alten Schule in Dorndorf zum Abschluss der Jubiläen 140 Jahre alte Schule und 20 Jahre Förderverein Alte Schule Dorndorf.

Anakonda und Klatschmohn bringen Spaß nach Dorndorf

Die beiden Festwochen anlässlich 140 Jahre Alte Schule und 20 Jahre Förderverein Alte Schule Dorndorf sind Geschichte in Dorndorf-Steudnitz.

Ivonn Rost, Vorsitzende des Fördervereins, konnte schon vor dem sonntäglichen Kaffeekonzert mit der Gruppe Klatschmohn, ein positives Fazit ziehen. „Die zwei Wochen waren ein großer Erfolg. Alle Veranstaltungen waren sehr gut besucht. Es hat riesigen Spaß gemacht. Natürlich war es für alle Beteiligten auch anstrengend. Wir haben aber gezeigt, was möglich ist“, sagte Rost.

Der Auftritt der vier Künstler des Kabaretts „Anakonda“ ragte heraus. „Wir hätten für diesen Abend deutlich mehr Karten verkaufen können, als wir Plätze in unserem Veranstaltungsraum zur Verfügung hatten“, sagte die Vorsitzende.

Zum Kabarett aus Münchengosserstädt (Weimarer Land) gab es sogar eine kleine Rand-Geschichte. Denn die Künstler waren alte Bekannte. Das wurde am Veranstaltungsabend deutlich. Vor 17 Jahren traten die Künstler zum ersten Mal in der Alten Schule auf.

Voller Saal ist ein großes Kompliment

Das Prädikat „ausverkauft“ galt auch für den Keramik-Mal-Nachmittag. „Wir hatten im Vorfeld für alle Veranstaltungen rund um die beiden Jubiläen sehr die Werbetrommel gerührt. Das hat sich unterm Strich bezahlt gemacht. Für die Macher ist es natürlich das größte Kompliment, wenn sie dann einen voll besetzten Raum sehen“, sagte Rost.

Am Donnerstag treffen sich die Mitglieder des Vorstandes des Fördervereins „Alte Schule Dorndorf“ zu ihrer turnusmäßigen Sitzung. Da geht es nicht nur um die Auswertung der zwei Festwochen. Dann steht auch die Vorbereitung für den Adventskaffee am 15. Dezember, am dritten Advent an. Der vorweihnachtliche Nachmittag beginnt um 14 Uhr. Und 2020 gibt es im Monat November ein Wiedersehen mit den vier Kabarettisten von „Anakonda“. Das ist beschlossene Sache. Rost: „Nach diesem Erfolg mussten wir einfach reagieren und konnten nicht noch zwei Jahre warten. Die Leute mögen offenbar diese Form der Unterhaltung.“