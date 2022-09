Arbeiten am Fernwärmenetz im Jenaer Sandweg

Jena. Auf 43 Metern lassen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck Leitungen erneuern

Zur Erweiterung ihres Fernwärmenetzes beginnen die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck am Donnerstag, 29. September, Tiefbauarbeiten im Sandweg in Jena-Süd. In einem ersten Bauabschnitt werden im Kreuzungsbereich zur Felsenkellerstraße etwa 43 Meter Fernwärmeleitung erneuert und in ihrer Dimension vergrößert. Die Arbeiten sollen bis Ende Oktober abgeschlossen sein. Für die Dauer der Arbeiten wird der Sandweg im genannten Kreuzungsbereich halbseitig gesperrt. Zudem sind zeitweise Einschränkungen in der Erreichbarkeit des dortigen Forschungszentrums des Max-Planck-Instituts nicht zu vermeiden.