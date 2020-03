Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jenaer Arzt behandelt seine Patienten unter freiem Himmel

Alles im Freien: Untersuchung, Blutentnahme und Fieber messen. So erleben es seit einigen Tagen die Patienten der Hausarztpraxis von Karst Gneist in der Wilhelm-Külz-Straße in Jena-West. Gleich an der Gartentür hängt ein Zettel und an der Pforte ebenfalls. Der Eintritt sei strengstens verboten, verkünden die beiden Zettel. Man solle um das Haus herumgehen in den Hof, wo man sich am Fenster melden soll. Aktuelle Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Dort wartet in einigem Abstand zu den Patienten schon jemand vom Praxis-Team. Sehen Juana Schoder und Ronny Röpke am Fenster, dass ein Patient über schwere Erkältungs-Symptome klagt, wird er gebeten, in dem extra für diesen Zweck errichteten Zelt Platz zu nehmen. Dann kommt nach versprochener kurzer Wartezeit das Team um Hausarzt Karsten Gneist in voller Schutzmontur aus der Praxis und führt die Untersuchung durch. Der Corona-Test gehört dazu wie auch die Entnahme einer Blutprobe. Wer allerdings keine Symptome zeigt, dem stehen nach seiner Anmeldung am Fenster die Praxisräume offen, die dann aber nur vom Hof aus betretbar sind. Der promovierte Allgemeinmediziner Karsten Gneist hat mit dieser ungewöhnlichen Umstrukturierung seiner Praxis die Konsequenzen aus der aktuellen Corona-Krise gezogen. „Wir wollen verhindern, dass mögliche Corona-Patienten in Kontakt mit anderen Patienten im Warteraum und in den Behandlungszimmern treten können. Man muss bei diesem gefährlichen Virus sehr vorsichtig sein“, sagt Gneist. Bisher wurden drei seiner Patienten positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Ausbreitung verlangsamen Befragt danach, wie lang uns das Virus noch in Atem halten werde, äußert er sich zurückhaltend, geht aber davon aus, dass dies wohl noch bis Mitte Mai andauern werde. Man brauche Zeit. Die Ausbreitung müsse verlangsamt werden. Kommen jetzt besonders viele Patienten, um sich testen zu lassen? „Eigentlich nicht“, sagt Geist. Es würden derzeit weniger kommen als vor der Corona-Krise. Vor allem aber blieben diejenigen Patienten aus, die sonst mit relativ banalen Anliegen in die Praxis gekommen seien. Natürlich gebe es trotz aller Bemühungen im Kampf gegen das Virus auch noch andere Erkrankungen, um die man sich kümmern müsse, betont der Mediziner. Zum Beispiel betreue man natürlich noch viele Grippe-Erkrankte. Und schließlich auch andere Formen von Lungenentzündung, die nichts mit Corona zu tun hätten. Solche Lungen-Patienten müssten regelmäßig in seiner Praxis Infusionen erhalten. Das geschehe auch, aber die Infusionen werden jetzt von Gneist direkt im vor der Praxis haltenden Auto verabreicht.