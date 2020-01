Attacke auf die Liebeserklärung an Jena

Es gibt immer jemanden, der meint, etwas kaputt machen zu müssen in Jena. Prominentes Beispiel ist der Schriftzug „Du bis einfach paradiesisch“, der am hohen Bürgersteig in der Westbahnhofstraße in großen, grünen Einzelbuchstaben hing. Es war das Geschenk eines unbekannten Künstlers an die Stadt. Der Kommunalservice (KSJ) schraubte die Metallteile an. Nun fehlen an der Wand vier Buchstaben im Text, zurück blieben nur die Löcher. Die Liebeserklärung an Jena ist damit nicht mehr lesbar.

Die Sache passierte nachts. Die Täter sind unbekannt. In den sozialen Netzwerken wird die Sache heiß und auch grundsätzlich diskutiert. „So kann ein friedliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft nicht funktionieren“, schrieb zum Beispiel Wenigenjenas Ortsteilbürgermeisterin Rosa Maria Haschke in der Facebook-Gruppe „Rund um Jena“. Sie hofft, dass es Mitwisser gibt, die mehr Achtung vor dem Eigentum der Allgemeinheit haben, damit die Täter bekannt werden.

Ein Bürger machte der Kommunalpolitikerin daraufhin wenig Hoffnung: „Diese unbeteiligten Mitwisser gibt es freilich, aber die finden es entweder cool oder es ist ihnen gleichgültig.“

Andere in der Gruppe bemängeln, dass Schmierereien und Vandalismus leider an der Tagesordnung sind. Diskussionen gab es zu der Frage, ob dies schon immer so war in Jena oder alles schlimmer wird.

So sind die Buchstaben an der Wand befestigt. Foto: Fotos: Thomas Beier

Die Stadtverwaltung weiß von dem Buchstabenklau. Von Mittwoch auf Donnerstag, 15. auf 16. Januar, soll die Sache passiert sein.

Rathaussprecher Kristian Philler sagte der Redaktion am Mittwoch, dass die Stadt Ersatz-Buchstaben fertigen lässt. Diese werden dann an die Stelle der fehlenden verschraubt. Überdies solle eine Befestigungsmöglichkeit gefunden werden, die sich nicht so leicht lösen lässt.

Im Umfeld des Tatortes hatten Geschäftsleute nämlich bemängelt, dass es dem Täter etwas zu leicht gemacht wurde. Die Metallbuchstaben hätten sich mit einem gängigen Schraubenschlüssel abschrauben lassen.

Insgesamt ist die Liebeserklärung an Jena an insgesamt drei Stellen im Stadtgebiet zu finden. Außer in der Westbahnhofstraße noch in der Knebelstraße und an der Ernst-Abbe-Hochschule. Ein Exemplar wurde auch der Partnerstadt Erlangen geschenkt.

Warum die Täter ausgerechnet zwei A, ein B und ein C klauten, bleibt offen. Bekannt ist deren Kombinationen vor allem aus der Abkürzung A.C.A.B. Dahinter steht die englischsprachige Parole „All cops are bastards“, mit der bestimmte Gruppen ihre Ablehnung gegenüber der Polizei und dem Staat als Ordnungsmacht zum Ausdruck bringen. In der Reihung B.C.A.A. werden aus den Buchstaben verzweigtkettigte Aminosäuren, die bei Fitnessfanatikern beliebt sind. Eine andere These lautet: Die Täter wollten das Wort Bach bilden und haben sich vertan.