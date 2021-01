Aufsteiger und Verlierer in Jenas neuer Prioritätenliste

Abenddämmerung am Inselplatz: Auf dem und um den stadtzentralen Platz wird in den nächsten Jahren viel gebaut. Städtische Beitrag ist neben der Umfeldgestaltung ein großes, öffentliches Parkplatz. Das Parkhaus für 16 Millionen Euro kommt auch in den städtischen Prioritätenliste vor.

Die Stadt Jena will 100 größere Investitionsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von mehr als 350 Millionen Euro in den nächsten Jahren anschieben. Die Politik hat jetzt über die Prioritätenliste der Verwaltung zu reden. Darin wird nach Kriterien grob festgelegt, wann was gebaut wird. In der Hitparade gibt es Aufsteiger und Verlierer.

Zu den Gewinnern gehören Themen, die zur Coronapandemie zu passen scheinen, wie Arbeiten an den Lüftungsanlagen im Lobedaer Lisa-Zentrum und im historischen Rathaus, wobei es jeweils auch um besseren Brandschutz geht. Auch für den Radverkehr stehen mehr Projekte drin als noch auf der Liste vom Sommer 2018. Ganz rausgefallen ist indes der Bau eines Kunsthauses für Jena, der bislang auf Platz 79 stand und nun gar nicht mehr auftaucht. Drei Plätze gewonnen hat der Neubau einer Aula für das Carl-Zeiss-Gymnasium. Platz 77 bedeutet eine Realisierung nach 2025.

Eigenanteil von 53 Prozent für die Stadt

Bürgermeister und Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) erläutert: „Die Prioritätenliste wurde grundsätzlich auf absehbare Investitionsmaßnahmen angewendet, die bisher nicht begonnen wurden. Wir haben Investitionen mit einem Volumen von mindestens 500.000 Euro einbezogen.“ Der städtische Eigenanteil an den Investitionen betrage insgesamt etwa 190 Millionen Euro.

Die dicksten Fische

Der Bau des kommunalen Parkhaus am Inselplatz mit 431 Parkplätze kostet 16,6 Millionen Euro, vor zweieinhalb Jahren standen für 600 Parkplätze noch 9 Millionen Euro im Plan. Die Sanierung des Schulgebäudes an der Erlanger Allee inklusive Turnhalle hat mit 20 Millionen Euro ab 2022 den aussichtsreichen Platz 9. Und ab 2024 soll 29,5 Millionen Euro für den Ausbau der Hauptstraße "Osttangente" bereitstehen, die als Voraussetzung für die Entwicklung der östlichen Innenstadt und die Verkehrsberuhigung des Löbdergrabens gesehen wird.

Besser Radwege plus Unterführung

Dem Radverkehr dienen die Verbesserung des Radverkehrs in der Erfurter Straße zwischen Hautklinik und Katharinenstraße (1,4 Millionen Euro ab 2023), ferner der von Umweltschützern teils kritisch gesehene Wegebau durch die "Mittelwiesen" beim Burgaupark (2021/2022), der Bau des Campus-Radweges am ehemaligen Gleis 3 des Westbahnhofes (4,6 Millionen ab 2025) sowie der Bau einer Radweg-Unterführung an der Stadtrodaer Straße als Verbindung von der Landfeste zum Paradiesbahnhof. Hier müsste wegen eines Sonderprogramms „Radwege“ zügig bis 2023 geplant und gebaut werden.

Arbeiten rund um das Stadion

Die Prioritätenliste enthält nur Projekte, die von der Stadt und deren Eigenbetrieben getragen werden. Dennoch kommt der Neubau einer Fußballarena auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld vor - indirekt durch Projekte im Umfeld. So kosten der Straßenbau am neuen Stadionring 10 Millionen Euro, der Neubau eines Entwässerungskanals 1,15 Millionen und ein neuer Parkplatz am Funktionsgebäude 650.000 Euro im Jahre 2022. Später sollen dann fürs neue Stadion die Wege im Volkspark "Oberaue" verbessert und die Brücke am Sportplatzsteg saniert und für größere Lasten ertüchtigt werden.