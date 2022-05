Ausbau der Mitte-Deutschland-Verbindung in Thüringen: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Die Bundesregierung will Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagern. Warum sie diesem Anspruch bislang nur einseitig gerecht wird – und auch ein Ostthüringer Projekt bedroht ist.

Die Ankündigung, massiv in den Schienenverkehr zu investieren, ist das eine. Die Umsetzung das andere. Die internen Zahlen des Bundesverkehrsministeriums zeigen, wie weit Anspruch und Wirklichkeit bei der Regierung auseinander gehen. Dabei hatten die Grünen stets für einen massiven Ausbau des Bahnverkehrs geworben. Das Verkehrsministerium haben sie jedoch der FDP überlassen.

Wer Verkehr auf die Schiene verlagern will, ist in der Pflicht, nicht nur ein Neun-Euro-Ticket anzubieten. Der Bundeshaushalt muss so auskömmlich für den Bahnverkehr gestaltet sein, dass auch die Infrastruktur bereitsteht. Projekte der Dringlichkeitsliste des Bundesverkehrswegeplans müssen umgesetzt werden können. Auf der Bedarfs­liste stehen Projekte im Wert von mehr als 100 Milliarden Euro. Für die Landesverteidigung wird jetzt so viel Geld locker gemacht.

Kippt der zweigleisige Ausbau womöglich sogar das Gesamtprojekt?

Wenn das Geld selbst für Großprojekte knapp wird, kann sich jeder ausmalen, welche Priorität Strecken wie die Mitte-Deutschland-Verbindung genießen. Dieses Vorhaben ist mittlerweile auf mehr als eine halbe Milliarde Euro taxiert. Das Land wünscht sich nicht nur die Elektrifizierung, sondern auch den zweigleisigen Ausbau zwischen Jena und Gera vom Bund. Es wäre bitter, wenn an diesem Zusatz die Elektrifizierung scheitert.

Mit Blick auf die Zahlen im Bundeshaushalt muss auch die Thüringer Landesregierung überlegen, ob die angepeilte Reaktivierung von Bahnstrecken überhaupt realistisch ist. Sicherlich lässt sich der Nutzen für einen Lückenschluss der Höllentalbahn begründen, zumal er angrenzende Orte vom Lkw-Verkehr entlastet. Ob aber eine Wiederbelebung von touristischen Strecken wie am Thüringer Meer möglich ist, wie es Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) vorschwebt, ist unter diesen Umständen mehr als fraglich.

