Auto in Jena aufgebrochen - Zeugenhinweis führt zu vorläufiger Festnahme

Jena. Am Samstagmittag sind in Jena drei Männer festgenommen worden, die verdächtigt werden, ein Auto aufgebrochen zu haben. Ein Zeuge hatte sie dabei beobachtet und den entscheidenden Hinweis gegeben.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei am Samstagmittag. Er hatte ein Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe an der Ecke Hufelandweg/Am Nordfriedhof entdeckt. Außerdem sah er eine verdächtige Person, die sich zügig von dem aufgebrochenen Fahrzeug entfernt habe und in einen Wagen eingestiegen sei, der anschließend den Tatort fluchtartig verließ.

Aus dem aufgebrochenen Mercedes war eine Damenhandtasche samt Inhalt gestohlen worden. Die Polizei konnte das gut beschriebene Fluchtfahrzeug wenig später kontrollieren. Die drei männlichen Insassen müssen nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls rechnen.

