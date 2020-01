Blick auf Teile des alten Klinikgeländes in der Bachstraße und die Grete-Unrein-Schule im Hintergrund rechts.

Jenaer Bachstraßen-Areal: Nutzung ist noch unklar

Die Stadtverwaltung Jena hat im Moment keine Informationen darüber, was Friedrich-Schiller-Universität und Universitätsklinikum auf dem ehemaligen Klinikgelände an der Bachstraße genau vorhaben. Dies hat Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) in der Fragestunde des Stadtrates mitgeteilt.

Das Land Thüringen ist größter Eigentümer und will das Gelände weiterhin nutzen. Es soll bereits ein detailliertes Nutzungskonzept geben. Wichtiger Termin zur Zukunft des ehemaligen Klinikums in der Bachstraße Am Donnerstag, 20. Februar, werde es einen wichtigen Termin geben, bei dem sich Vertreter der Universität und vom zuständigen Ministerium des Freistaates Thüringen mit der Verwaltungsspitze der Stadtverwaltung treffen. Gerlitz hofft, dann Genaueres zu erfahren. Insbesondere wünscht er sich einen Zeitplan. „Wir sind in freudiger Erwartung." Die Bedeutung des Gebiet sei für die Stadt überragend. Gudrun Lukin (Linke) hakte nach, ob denn nicht zumindest temporäre Nutzungen über Erbpacht schneller denkbar seien. Dies scheint allerdings ebenso schwierig, den das Land braucht fast das gesamte Gelände und will zügig umnutzen. Der Bürgermeister wusste zumindest von einem Gebäude, das wohl einer freien Schule für sehr kurze Zeit überlassen werde. Die Stadt hatte lange Zeit gehofft, selbst Eigentümer von Flächen im Bachstraßenareal zu werden. Sie hat bereits drei Konzepte für das Gebiet.