„Basisdemokratie nach Schweizer Vorbild“

Wahlkreis 191: Karsten Geschwandtner ist Direktkandidat für die Partei „die Basis“

Was wird die Wahl entscheiden?

An erster Stelle entscheidet das natürlich der Wähler/die Wählerin. Die Partei bzw. der Kandidat/ die Kandidatin, die bis zur Wahl am authentischsten auftritt und am wenigsten Fehler begeht, wird die Wahl gewinnen. Das ist in Zeiten des medialen Wahlkampfes meine Überzeugung.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Die Grundrechte für alle Bürger ohne Bedingungen wiederherzustellen (Art. 2, Abs 1; Art. 8, Art. 12 und 13 u.a.), da diese laut Grundgesetz unveräußerlich und unteilbar sind. Basisdemokratie und Teilhabe, Mitbestimmung für alle.

Was wollen Sie für Jena erreichen?

Angleichung der Lebensqualität durch Anpassung der Tarifverträge Ost/West, Förderung der Familien durch bezahlbaren Wohnraum (Förderung staatlichen Wohnungsbaus), Jena beim Verkehrswegeplan/Straßenausbau besser vertreten. Den gesamten Wahlkreis (ländliche Gebiete) im Auge behalten und vor allem, dass in Jena wieder eine Kultur des Miteinanders herrscht und keine ideologische Politik betrieben wird.

Ist der Klimaschutz die größte Herausforderung unserer Zeit?

Klimaschutz ist eine Herausforderung. Deutschland hat sehr großen Aufholbedarf bei digitaler Infrastruktur und ein massives Gesellschaftsproblem (Überalterung der Gesellschaft, Ungleichverteilung des Vermögens, politische Vertrauenskrise u. v. m.). Dies alles zu kombinieren und umzusetzen, ist die größte Herausforderung.

Was ist für Sie der entscheidende Punkt in dem Wahlprogramm Ihrer Partei?

Das Vier-Säulen-Prinzip (Machtbegrenzung, Schwarmintelligenz, Freiheit und Achtsamkeit), das vor allem auf Basisdemokratie (Volksabstimmung nach dem Schweizer Vorbild) aufbaut.

Bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz: Corona ist für mich…

...ein Wendepunkt und spaltet die Gesellschaft. Es hat dazu geführt, dass Menschen nicht mehr miteinander reden. Es hat vor allem deutlich gezeigt, wie anfällig unsere Demokratie für Machtmissbrauch und ist. Es kann aber auch eine Chance zur Erneuerung unseres Landes sein.

Steckbrief

Name: Karsten Geschwandtner,

Alter: 50

Ausbildung: im öffentlichen Dienst zum Verwaltungsbeamten und anschließend selbstständige Tätigkeit als Makler ( seit 1997 )

Familienstand: verheiratet, 2 Kinder

Wohnort Jena

politischer Werdegang: bisher lediglich politisch interessiert, seit März 2021 Mitglied in der Partei „die Basis“; seit August 2021 stellvertretender Landesvorsitzender Thüringen.