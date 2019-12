Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baumkugeln sollen Freizeit von Heimkindern bereichern

Wer in diesen Tagen im Kinderschuhladen am Johannisplatz reinschaut, der wird gleich von einem Weihnachtsbaum empfangen, an dem ganz besondere Baumkugeln hängen. Sie wurden von Bewohnern des Kinder- und Jugendheims am Friedensberg mit verschiedensten kleinen Füllungen gestaltet – Weihnachts- und Schneemänner, Bäume manches mehr. Jede der Kugeln in verschiedenen Größen ist ganz individuell gestaltet.

Alle Kugeln kann man in dem Geschäft kaufen und damit dem Heim helfen, betonen Geschäftsinhaberin Caroline Ziermann und Heimleiterin Wenke Brosch Denn die durch den Verkauf der kreativ gestalteten Kugeln erzielten Einnahmen gehen an das Heim und sollen dort Freizeitaktivitäten unterstützen, so etwa die im Heim beliebten Manga-Kurse, aber auch Kinobesuche, Ausflüge und eine mehrtägige Fahrt mit Zeltunterbringung.

Das habe schon ein gutes Echo unter der Kundschaft ausgelöst, erzählt Ziermann. Über 30 Kugeln seien bisher schon verkauft worden. Oft kommen Mütter oder Väter mit ihren Kindern, und die Kleinen suchen sich dann eine Kugel aus. Man bitte um Spenden, die je nach Größe der Kugel möglichst zwischen zehn und 20 Euro liegen sollten. Schließlich möchte man ja ein gutes Spendenergebnis für die Kinder erzielen und ihnen zu Weihnachten damit eine Freude bereiten. Die Aktion im Kinderschuhladen geht noch bis Weihnachten.

Das Kinderheim am Friedensberg bietet derzeit für 25 Kinder und Jugendliche Platz. Außerdem gehört noch eine Wohngruppe mit Jugendlichen in Isserstedt dazu. Betrieben wird das Heim vom Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen.