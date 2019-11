Baustart für Gewerbezentrum Jena Anfang 2020

Auf dem Areal des ehemaligen Schlachthofs in der Löbstedter Straße wird Anfang 2020 der Neubau des Gewerbezentrums (GWZ) Jena beginnen. Dabei handelt es sich um einen innerstädtischen Gewerbehof mit Büro-, Hallen- und Ausstellungsflächen. Initiator des Neubaus ist die Firma GWZ Jena GmbH & Co. KG, die als regionaler Entwickler und zugleich Bauherrin des Geländes agiert.

Wie der Gewerbeimmobilien-Dienstleister Colliers International am Dienstag mitteilte, wird eine Fertigstellung der etwa 6400 Quadratmeter Gewerbeflächen im vierten Quartal 2020 angestrebt. Neben bereits laufenden Gesprächen mit potenziellen Mietern hat der Großhändler „Schlau“ 1000 Quadratmeter angemietet.

Zielgruppe sind Unternehmen mit einem Flächenbedarf ab 250 Quadratmeter. Insbesondere für Nutzer aus dem Bereich Forschung und Entwicklung, Unternehmen aus der KEP-Branche (Kurier-, Express-, Paketdienste), Großhandel und Abholmärkte sowie das Handwerk stellt das Objekt Lager- und Logistikflächen zur Verfügung.

Steffen Sauer, Niederlassungsleiter bei Colliers, schätzt den Markt für Gewerbeflächen in und um Jena wie folgt ein: „Derzeit ist der Logistikmarkt noch wenig ausgeprägt sowie durch einen geringen Flächenumsatz gekennzeichnet. In der Region gibt es kaum vergleichbare Neubauflächen, wie sie in der Löbstedter Straße geplant sind.“

Das nun umgenutzte Gelände diente bis 2013 als Schlachthof. Er wurde nach der Insolvenz geschlossen. Später folgte der Abriss. In der Nachbarschaft befindet sich der Veranstaltungsort Kulturschlachthof.