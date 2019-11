Beharrlichkeit und Ausdauer – was ein Zeissianer eben so hat

„Als Rentner muss man aktiv bleiben. Ein früherer Professor hat mir den Tipp gegeben: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und da hat er recht“, sagt Dietrich Söldner, der 1. Vorsitzende der Sektion Jena des Deutschen Alpenvereins (DAV). Über Langeweile kann er sich nicht beklagen. Fast täglich erfüllt er Aufgaben für den Verein, sagt aber zurückhaltend: „Die Schatzmeisterin muss mehr Zeit investieren.“ Und erzählen kann er viel aus der Vereinsgeschichte der letzten fast 30 Jahre, über die Neue Thüringer Hütte oder das Haus „Helenenstein“, Geschichten über Geschichten ...

Der 68-jährige Zeissianer wurde in Leningrad geboren. Denn sein Vater gehörte zu den Spezialisten, die nach dem Krieg in die Sowjetunion übersiedeln mussten. 1952 kehrte die Familie nach Jena heim. Nach dem Abschluss der zehnten Klasse wurde Dietrich Söldner in der Zeiss-Berufsschule Feinmechaniker, legte auch das Abitur ab und studierte Technologie des wissenschaftlichen Gerätebaus, um dann – wie sollte es anders sein – zu Zeiss zurückzukehren. Er arbeitete in der Konstruktionsabteilung, wo Vorrichtungen, Werkzeuge, Justier- und Prüfmittel für die Gerätepalette des damaligen Baus 6/70 entwickelt und gebaut wurden. Dann wechselte er ins Forschungszentrum des damaligen Kombinates, „Warengruppe Feinmess“. „Wir haben dort Geräte gebaut, die auf ein Tausendstel genau gemessen haben“, erzählt er stolz.

Verein zählt heute fast 1650 Mitglieder

Nach der Wende hat er zunächst mehrere Entlassungswellen im Unternehmen überstanden, dann wurde der Unternehmensteil, in dem Söldner beschäftigt war, ausgegründet. Schließlich wurde er 2002 doch noch entlassen. Eine Auffanggesellschaft und dann Lehrgänge waren die nächsten Stationen. Bis er sich schließlich bei einer Zeitarbeitsfirma bewarb, die von anderen Zeissianern geführt wurde. „Von dort wurde ich vermittelt.“ Und blieb schließlich bis über den Renteneintritt hinaus bei der Firma Lasos Lasertechnik.„Mein Vater, der konnte technisch so ziemlich alles, Geräte auseinander nehmen, reparieren, völlig neue Dinge bauen. Ein richtiger Zeissianer eben“, erzählt Söldner. Der Beruf sei zugleich das Hobby seines Vaters gewesen. Der Beginn des Rentnerdaseins allerdings sei dann schrecklich gewesen für seinen Vater, ohne richtige herausfordernde Aufgaben. „Das darf mir nicht passieren, habe ich schon sehr zeitig gesagt.“

So war es fast eine glückliche Fügung, dass da zum einen die Cousine in Bulgarien war, mit der er gerne fernab der Touristenpfade gewandert ist. Zum anderen sagte 1990 sein Nachbar und frühere Schulkamerad, dass es Interesse gebe, den Deutschen Alpenverein hier in Jena wiederzugründen. Und da war Dietrich Söldner natürlich sofort dabei. Die Gründungsversammlung fand in der „Muskelkirche“ statt. „Der erste Gründungsvorsitzende wollte beim Amtsgericht den Verein beim Amtsgericht anmelden. Aber das Register für Vereine war noch im Aufbau. So sind wir die Nummer 1 im Jenaer Vereinsregister geworden“, erzählt Söldner, der zunächst im Verein für die Organisation von Veranstaltungen zuständig war. Als dann aber der Vorsitzende sein Amt niederlegte, dauerte es nicht lange, bis Söldner zum Vorsitzenden gewählt worden war. Und das von einem Verein mit mehr als 1000 Mitgliedern, derzeit fast 1650.

Seit 2002 ist die Hütte wieder im Besitz der Thüringer Sektionen

Wandern, Klettern, Vorträge, Arbeitseinsätze – viel war und ist zu tun. „Wir hatten wohl die erste Kletterhalle in Thüringen aufgemacht, die war am Stadion. Sie wurde aber dann abgerissen, weil das Sportgymnasium den Platz brauchte. Jetzt sind wir im Imaginata-Gelände“, erzählt Söldner. Er sei eher der Gebirgswanderer, nicht so der Kletterer, dafür sei er zu ängstlich. Aber da gab’s ja noch den Stützpunkt in den Alpen, die Thüringer Hütte, die bereits 1926 von zehn Thüringer Sektionen gebaut und 1968 dann von einer Staublawine zerstört worden war. Die Sektion Jena mit Sitz in Oberkochen konnte nach österreichischem Recht keine Hütte aufbauen, sondern nur „Originalsektionen“, Also wurde die Sektion umbenannt, die Neue Thüringer Hütte an einem 600 Meter entfernten Standort neu erbaut.

Nach der Wende wurde es schwierig, die Hütte zurück in Thüringer Hand zu bekommen, denn die Wasserkraftanlage in der Hütte war mit Geldern aus Baden-Württemberg finanziert worden. „Ernsthaft, das wurde auf Ministerpräsidenten-Ebene entschieden, dass wir die Hütte zurückkaufen konnten.“ Aber seit 2002 ist die Hütte wieder im Besitz der Thüringer Sektionen des Vereins. - Oder die Helenen-Hütte bei Rothenstein. Die gehörte bis in die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts zunächst dem Verein der Naturfreunde. Die aber sind von den Nazis verboten und enteignet worden. Dann nach dem Krieg hatte die Firma Schott das Haus gekauft. „Die Naturfreunde haben sich nach der Wende auch wiedergegründet und kamen 2012 auf uns zu, weil sie die Hütte aus Altersgründen nicht mehr hätten bewirtschaften konnten“, erzählt Söldner. Also sprachen die Jenaer Alpenfreunde bei Schott vor. „Wir wurden in den bestehenden Mietvertrag eingesetzt. Nach vier Jahren als Mieter, sollte uns die Hütte für den symbolischen Preis von einem Euro gehören.

Lieblingsstrecke liegt im Ziegenhainer Tal

Das aber sah die Konzernleitung in Mainz anders. 18.000 Euro haben wir bezahlt, mit allen Eintragungen am Ende 20.000“, so Söldner. Weitere Ausgaben kamen dazu für die Hangsicherung. Aber es gebe viele Interessenten für Besuche in der Hütte, wie sich zum Beispiel bei einem Tag des offenen Denkmals gezeigt habe. Viele solche Geschichten weiß Dietrich Söldner zu erzählen. Und auch bei solchen Entwicklungen, die am Ende gut ausgehen, zeigt sich immer wieder, was den richtigen Zeissianer auszeichnet: Beharrlichkeit und Ausdauer. Auch wenn Bulgarien und die Alpen traumhafte Wanderstrecken haben. Fragt man Dietrich Söldner nach seiner Lieblingsstrecke, kommt er sofort aufs Ziegenhainer Tal, auf die Horizontale und das Pennickental zu sprechen. „Vor dort hat man doch so wunderbare Aussichten.“ Freilich wandert er auch mit fast 70 Jahren noch. Aber eben nicht mehr ganz so viel wie in den früheren Jahren. Schließlich gibt’s da auch noch den Garten am Wöllnitzer Oberweg. Zudem ist er Mitglied im Jenaer Verein für Technikgeschichte sowie im Verein Deutscher Ingenieure. Und alles braucht seine Zeit.