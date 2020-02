Bei Kratzen im Hals noch kein Virus-Test

Wenn Coronavirus-Infektionen etwa die Schließung einer Schule zu erfordern scheinen, wird der am Freitag zusammengekommene „Stab für außergewöhnliche Ereignisse“ der Stadt zuvor das letzte Wort haben. Das hat nach der Sitzung auf Anfrage der Zeitung Benjamin Koppe (CDU) bestätigt, der als Jenas Dezernent für Ordnung, Sicherheit und Finanzen den Stab leitet. Vertreten sind darin alle Dezernate der Stadt, die städtischen Eigenbetriebe, die Feuerwehr, die Polizei, die Stadtwerke und das Uni-Klinikum. „Wir hatten eine große Runde“, sagte Koppe. Soll heißen: Sogar die etatmäßigen jeweiligen Stellvertreter der Gremien saßen zusätzlich mit in der Stabsberatung.Erster Fall in der Partnerstadt„Noch ist zum Glück kein Coronavirus-Fall in unserer Stadt aufgetreten“, sagte Koppe. „Wir haben die zuständigen Akteure an einen Tisch geholt, um zu besprechen, welche Maßnahmen wir im Fall auftretender Einzelfälle bis hin zu einer Epidemie in Jena schnell ergreifen werden.“ Tatsächlich zeichne sich „eine gewisse Intensität an Meldungen“ zu Verdachtsfällen ab. Andererseits sei klar, dass der Stab innerhalb von zwei Stunden neuerlich einberufen wird, sobald ein Infektionsfall in Jena bestätigt sein sollte. Früher oder später müsse damit gerechnet werden; Rathaus-Sprecher Kristian Philler wusste zu berichten, dass in Jenas Partnerstadt Erlangen bereits der erste Fall bekannt ist. Spätestens am nächsten Donnerstag kommt der Stab nach Koppes Darstellung wieder zusammen. Der Dezernent erläuterte, dass die Rettungsleitstelle der Feuerwehr derzeit in besonderem Maße mit besorgten Anrufen zu tun hat. Die Kameraden am Leitstellen-Telefon würden darauf geeicht sein, Anrufer auf den richtigen Weg zu lenken, erläuterte Koppe. Es werde also nachgefragt, ob die Leute in den letzten 14 Tagen in den Corona-Krisenregionen geweilt oder Kontakt gehabt hätten mit Menschen, die jene Länder jüngst bereisten. Wenn nicht, sei das kein Fall für den Nachweis-Test, sondern für den Hausarzt, sagte Koppe. Und wie steht es mit besucherreichen Veranstaltungen oder dem Winzerlaer Freizeitbad? Der Dezernent dazu: „Derzeit geben wir keine Empfehlungen raus, solche Veranstaltungen zu meiden.“Im Haushalt der Stadt sind für allerlei Mittel und Materialien zur Desinfektion aktuell 50.000 Euro eingestellt. Wegen des möglichen größeren Bedarfs hat dieser Posten natürlich das Prädikat „zunächst“, wie Benjamin Koppe formulierte.Ohne Symptome kein TestUnd wie ist die Lage im Uni-Klinikum? Wilhelm Behringer, Direktor des Zentrums für Notfallmedizin am UKJ:„Wir merken deutlich, dass mehr Patienten unsere Notfallaufnahme aufsuchen, weil sie in Sorge sind vor einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus“, sagte Wilhelm Behringer, Direktor des Zentrums für Notfallmedizin.“ Der Professor mahnte, es solle nicht in die Notaufnahme kommen, wer keine Symptome wie Fieber, Husten, Atemnot aufweise. „Auch dann nicht, wenn er in einem Risikogebiet war. Patienten ohne Symptome werden nicht auf das Virus getestet – dafür gibt es keine Indikation.“ Bei leichten Symptomen sollten sich Patienten, so Behringers Rat, telefonisch an ihren Hausarzt wenden oder außerhalb der Öffnungszeiten an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117. Hier erhalten Patienten Informationen, wie sie sich verhalten sollten. „Wer sich mit leichten Symptomen in ein volles Wartezimmer setzt, trägt dazu bei, dass sich das Virus weiter verbreiten kann. Außerdem binden die vielen nicht oder nur leicht Erkrankten unsere Ressourcen, die wir jedoch dringend benötigen, um die Schwerkranken zu versorgen.“