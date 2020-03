Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bei Laasan entsteht eine neue Heimat für bedrohte Unken

Der Ruf der Gelbbauchunke ähnelt jener alten DDR-Luftpumpe, mit der quietschend auf dem Zeltplatz die Luftmatratze bettfähig gemacht wird. Schnelle, hohe Laute dringen hervor, uh, uh, uh. „Wer es einmal gehört hat, vergisst es nicht“, sagt Dirk Senkpiel. Und damit auch in Zukunft die Froschlurche weiter ihre unnachahmlichen Rufe ausstoßen können, leitet er ein Projekt zum Schutz der vom Aussterben bedrohten Art, die nur noch bei Laasan am Rande von Jena in Ostthüringen nachweisbar ist.

Eigentlich ist die Gelbbauchunke kein sonderlich verwöhntes Tier, könnte man meinen. Der Amphibie reichen auch mal ein große Pfütze oder eine von Traktoren ausgefahrene Rille als Lebensraum. Dort legt sie ihren Laich ab, der sich im schnell erwärmenden Gewässer entwickelt. Doch intensive Landwirtschaft, starker Stickstoffeintrag und Trockenheit gefährden die Ersatzlebensräume.

„Das eigentliche Vorkommen an der Saaleaue ist stark geschrumpft“, sagt Projektleiter Senkpiel. Der Lebensraum sei immer weiter eingeengt worden, und durch wenige natürliche Hochwasserlagen gehen die Lebensräume am Flussrand verloren. Mit Maßnahmen, die für Außenstehende unscheinbar wirken, sollen die Amphibien jetzt geschützt werden, „das ist die letzte Chance“, sagt Senkpiel.

Die Vorbereitungen begannen bereits vor zehn Jahren, als ein Fachmann die Gelbbauchunken an der Saale einsammelte und sie in Terrarien zog. Bei Laasan wurden sie wieder ausgesetzt. Im vergangenen Jahr rollten schließlich die Bagger an. Damit die Unken weiterhin Gewässer zum Laichen vorfinden, wurden zehn Tümpel entlang eines Grabens ausgehoben und mit Lehm ausgekleidet. Was andere als schlammige Grube ansehen, ist das perfekte Kinderzimmer für die Gelbbauchunken.

„Die Biotope sollen helfen, die Lebensbedingungen zu verbessern“, sagt Senkpiel. Die Gleistal Agrar eG wirkt dabei mit. Denn deren Weidebewirtschaftung helfe den Lurchen, die ihren Namen aufgrund der auffällig gelb-schwarzen Unterseite besitzen. Bei Gefahr schrecken sie so Angreifer ab. Fressfeinde gebe es zur Genüge, selbst die sich stark vermehrenden Waschbären würden die Gelbbauchunken „fangen und häuten“, weiß der Projektleiter.

Auf einer Anhöhe bei Laasan ist zudem eine 600 Quadratmeter große Fläche ausgehoben worden, um die Vegetation zurückzudrängen und kleinere Tümpel anzulegen. Durch die wärmeren Temperaturen werden die Lurche langsam wach, die sich unter Steinen und Gehölzen in die Erde eingegraben haben. Dem Gedanken, dass sie ab Mai ihren Laich in den neuen Tümpeln ablegen, gibt Senkpiel wenig Hoffnung. „Es ist unwahrscheinlich, dass im ersten Jahr schon etwas passiert.“

Am Wanderparkplatz in Kunitz informiert seit Kurzem eine Infotafel über das Projekt, das von der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland-Kreis getragen wird und Teil der Natura-2000-Station „Mittleres Saaletal“ ist. Es gibt übrigens auch verwandte Rotbauchunken, aber nicht in Thüringen. Dafür in Sachsen. Dort wiederum finden sich keine Gelbbauchunken mehr. Ein Graus für Naturschützer.