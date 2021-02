Gleitschirme am Jenzig

Vor 130 Jahren hat sich Luftfahrtpionier Otto Lilienthal in Derwitz bei Brandenburg in die Lüfte erhoben. Bei besten Flugbedingungen tun es ihm derzeit viele Gleitschirmflieger über Jena nach. Dieser Flieger nutzt hier den Auftrieb am Jenzig-Südhang und hat hoffentlich ausreichend Zeit, den Blick auf die Fuchslöcher und den Fuchsturm zu genießen. Allzeit guten Flug!