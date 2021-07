Bestnoten für junge Augenoptikermeisterin aus Kahla

Jena/Kahla. 17 Absolventen der Fachschule für Augenoptik in Jena erhielten jetzt ihre Zeugnisse zum Staatlich geprüften Augenoptiker sowie ihre Meisterbriefe.

Tina Hillmar aus Kahla ist die beste junge Augenoptikermeisterin dieses Jahrgangs. Die junge Frau hat ihre Ausbildung an der Fachschule für Augenoptik „Hermann Pistor“ in Jena als beste von 17 Kommilitonen abgeschlossen. Neun Frauen und acht Männer erhielten jetzt ihre Zeugnisse zum Staatlich geprüften Augenoptiker sowie ihre Meisterbriefe.

Schulleiter Frank Weingart hob die besonderen Herausforderungen des Absolventenjahrganges hervor. „Es war eine coronabedingt schwierige Zeit. Umso größer ist der Stolz, wir wie gemeinsam dies alles geschafft haben“, freute er sich über den erfolgreichen Abschluss aller.

2021 kommen die Absolventen aus sieben Bundesländern. Das verdeutliche, welch guten Ruf die Jenaer Fachschule für Augenoptik über die regionalen Grenzen hinaus genieße, stellte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Ostthüringen, Karsten Sachse, klar. In den vergangenen 30 Jahren legten hier 1300 Augenoptiker aus ganz Deutschland ihre Meisterprüfungen ab.

Alle Absolventen mit Wohnsitz in Thüringen bekommen in diesem Jahr einen Meisterbonus von 1000 Euro für den erfolgreichen Abschluss. Wer in Thüringen ein Unternehmen gründet oder ein bestehendes Unternehmen übernimmt, bekommt als Startförderung zudem 5000 Euro und bei Einstellung eines Mitarbeiters oder Azubis weitere 2500 Euro.