Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall - Langfinger auf frischer Tat ertappt

Betrunkener Autofahrer kracht in Pkw

Ein 73-jähriger Mann war am Dienstag mit seinem Auto unterwegs, als es zum Unfall kam. Der Autofahrer bemerkte zu spät, dass vor ihm ein Pkw an einer roten Ampel anhielt.

Laut Angaben der Polizei krachte der 73-Jährige in das vor ihm haltende Fahrzeug. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei konnte den Autofahrer jedoch später in der Nähe finden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Niemand wurde verletzt.

Diebe brechen in Gartenhaus ein

Unbekannte brachen in der Zeit vom 22.-28. März in ein Gartenhaus ein. Sie brachen die Tür der Laube auf und durchsuchten diese.

Laut Polizei ist bisher nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden von 250 Euro.

Langfinger auf frischer Tat ertappt

Ein 52-jähriger Mann versuchte am Dienstag in einer Drogerie zu stehlen. Dabei wurde er beobachtet, wie er ein Parfüm im Wert von 30 Euro in seine Jacke steckte.

Laut Angaben der Polizei verließ der Mann anschließend den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Der darf nun mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahl rechnen.

