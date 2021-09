Großeinsatz der Polizei in Jena

Einen großen Polizeieinsatz gab es am Montag in Jena-Winzerla. Dabei bestätigte die Polizei, dass bei einem Raubüberfall auch ein Messer im Spiel war. Das Einsatzgebiet der Polizei konzentrierte sich in Winzerla auf drei Bereiche. Hier vor dem Eingang in der Anna-Siemsen-Straße.

Foto: Jens Henning