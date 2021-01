Blutspuren im ganzen Haus - 14-Jähriger mit Marihuana gestoppt

Blutspuren im ganzen Haus: Polizei findet weder Opfer noch Täter

Samstagmorgen gegen 3 Uhr wurde der Polizei Jena ein Strei zwischen mehreren Personen im Hausflur des Mehrfamilienhauses in der Fritz-Ritter-Straße in Jena gemeldet. Der Mitteiler hatte mehrere Personen laut herumschreien hören und stellte schließlich im Hausflur fest, dass am Boden zahlreiche Blutspuren waren. Die Polizeibeamten konnten im Hausflur keine Personen mehr feststellen. Trotz der Fahndung konnte die Polizei weder Opfer noch Täter feststellen. Die Beamten stellten jedoch in mehreren Etagen des Hauses Blutspuren am Boden fest. Die Polizei geht von einer Körperverletzung aus. Die Polizei Jena ermittelt zum Sachverhalt und sucht Zeugen.

14-Jähriger mit Marihuana erwischt

Samstagmorgen kurz nach 1 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 14-jährigen Jungen in der Stauffenbergstraße in Jena-Lobeda. Dieser war den Beamten aufgefallen, da er zu später Stunde noch unterwegs war. Bei der Personenkontrolle wurde bei ihm eine geringe Menge Marihuana gefunden. Dieses wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zudem wurden die Eltern des Jungen über den Sachverhalt informiert.

