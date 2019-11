Veranstaltung Boogienacht mit Abi Wallenstein in Jena

Boogienacht mit Abi Wallenstein in Jena

Die 7. Boogie-Night Jena steht bevor. Am Freitag, 22. November, steigt sie in der Kaffeerösterei Markt 11. Neben der bereits bei Boogie-Konzerten der vergangenen Jahre in Jena aufgetretenen Band „Boogielicious“ kann als Gast Abi Wallenstein begrüßt werden. Er gilt als lebende Blueslegende aus Hamburg. Er ist Preisträger des 7. German Blues Award.

Boogie-Night Jena, Freitag, 22. November, 20 Uhr, Markt 11, Tickets in der Tourist-Information