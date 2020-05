Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brunnen in Golmsdorf werden geschmückt

Die Bornfege ist das größte Fest im Gleistal. Da sind normalerweise rund um Pfingsten alle Dorfbewohner auf den Beinen und viele Gäste in Golmsdorf und Beutnitz unterwegs. Wegen der Corona-Einschränkungen mussten die Golmsdorfer ihr beliebtes Fest in diesem Jahr leider absagen. Doch so ganz ohne Bornfege geht es in der Gemeinde nicht.

„Ein bisschen Bornfege brauchen wir, deshalb werden wir auch unsere Brunnen schmücken, wie es Brauch ist", berichtet Sven Michaelis, Chef des Bornfegevereins. „Natürlich unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen wird der amtierende Bornmeister Dirk Bechstedt mit seinen Jungfern am Pfingstsonntag den Golmsdorfer Brunnen reinigen und schmücken", ergänzt er.

Auch der Beutnitzer Bornmeister Michael Gottschaldt wird seines Amtes walten. Weil ohne Fest keine neuen Bornmeister gekürt werden können, haben sich die beiden Männer bereit erklärt, noch ein Jahr länger die Verantwortung für die Wasserspender zu übernehmen.