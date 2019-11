Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bürgerstiftung Jena: Einmal Mode-Designer sein

Kuchen, Schnittmuster, Leder, Stoffe, Kaffeetassen, man kommt nicht dazu, sich satt zu sehen, während die Nähmaschine schnurrt und der regelmäßige Takt einer Stanzmaschine aus dem Obergeschoss und Musik aus dem Radio zu hören ist: Den Besuch aus Jena führt Katrin Sergejew durch das Atelier.

Einmal mehr sind sie und ihr Modelabel „Kaseee“ Partner der Bürgerstiftung, die unbezahlbare Gelegenheiten im Internet versteigert. Ein Workshop mit der Designerin und dem Team für maximal zwei Personen gehört dazu.

Auch wenn es 2007 in Kahla begann, arbeitet die 36-Jährige seit 2009 in Apolda. Und fast immer habe sie als „Gelegenheitsgeber“ bei den jährlichen Versteigerungen der Bürgerstiftung mitgemacht, sagt die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, Barbara Albrethsen-Keck.

Für den Workshop bei Kaseee – das Mindestgebot liegt bei 150 Euro – gibt es zwar noch keinen Interessenten, doch die Auktion auf Ebay läuft ja noch bis zum 24. November.

Team steht mit Rat und Tat zur Seite

Alles sei möglich: Entweder man nehme ein Schnittmuster von ihr – natürlich Vorlagen für jene asymmetrische Mode, die zum Markenzeichen der Designerin geworden ist. „Oder der Bieter will eigene Vorstellungen realisieren. Dann suchen wir die Stoffe aus. Am Ende wird gedruckt“, sagt Sergejew.

In den vergangenen Jahren konnte sie Männer und Frauen begrüßen, schön war ein Workshop, an dem Mutter und Tochter teilnahmen. „Und wenn ein Tag nicht reichen sollte – wir helfen gerne weiter.“ Ohnehin stünde das Team mit Rat und Tat den Teilnehmern zur Seite, denn die Nähmaschine daheim sei nicht zu vergleichen mit industriellen Nähmaschinen.

Acht Mitarbeiter beschäftigt Katrin Sergejew aktuell in ihrem Atelier und in den Läden in Jena und Weimar – darunter ist auch ein Azubi im ersten Lehrjahr.

Versteigert wird seit dem Jahr 2005

Seit 2005 organisiert die Bürgerstiftung Jena ihre Versteigerung der unbezahlbaren Gelegenheiten. In Zusammenarbeit mit Jenaer Unternehmen, aber auch Privatpersonen oder Organisationen werden einmalige Erlebnisse geschaffen, welche dann für einen guten Zweck versteigert werden.

Da gab es zum Beispiel schon ein Backstage-Erlebnis bei Clueso, Marmelade kochen mit der (mittlerweile ehemaligen) Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, eine Übernachtung im Möbelhaus oder eine Probe mit den Octavians zu ersteigern. Die Erlöse der Versteigerung kommen wie in jedem Jahr aber vollständig der Arbeit der Bürgerstiftung Jena zugute.

Für etwas Wirbel hat im vergangenen Jahr ein Abendessen mit OB Thomas Nitzsche (FDP) gesorgt, das für 397 Euro unter den virtuellen Hammer kam. Daraus sollte allerdings unerwartet „Das große Nitzsche-Essen“ werden, ein Protest jener Projekte der Soziokultur, die in Jena ums Überleben bangen. „Daraus wurde aber nichts. Das Essen fand nicht statt. Das Geld wurde auch nicht zurückverlangt“, sagt Barbara Albrethsen-Keck.

VIP-Gast bei Science-City

Aktueller Spitzreiter bei der Ebay-Auktion ist übrigens die Chance, bei einem Heimspiel der Basketballer von Science-City als VIP-Gast begrüßt zu werden. Bei einem Startgebot von 50 Euro haben sich neun Bieter mittlerweile auf 147 Euro hochgeschaukelt.

Die Auszeichnung Thüringer Unternehmerin des Jahres 2019 ist fast mit Geld nicht zu bezahlen, auch wenn sie mit 5000 Euro dotiert ist. Der Emily-Röbling-Preis wurde Katrin Sergejew im September verliehen, Urkunde und jene Glas-Skulptur, in der die New Yorker Brooklyn Bridge zu sehen ist, haben in dem 450 Quadratmeter großem Atelier ein unaufdringlichen Ehrenplatz – man muss ihn nur finden.

Bei 147 Euro steht das Gebot, einmal bei Science City VIP-Gast zu sein.

Auf elf Gebote bislang schafft es die Möglichkeit, im Tierpark in Gera einen Blick hinter die Kulissen werfen zu können. Das höchste Gebot liegt bei 101 Euro.

Weitere Höhepunkte: Mit Schauspieler Thomas Thieme und Theatermann Jonas Zipf kann man sich bei einem Fußballabend der Fachsimpelei über das runde Leder und natürlich auch über das Theater hingeben. Wer schon immer einmal Dirigent sein wollte, der kann die Jenaer Brassband Blechklang dirigieren. Hinter den Kulissen des Composé-Festivals kann man Zirkus und Musik mal anders kennenlernen. Und alle Fans toller Mode kommen bei einem Fotoshooting bei Skatedeluxe voll auf ihre Kosten, während die Fans der Cucumbers die Tanztruppe für eine private Feier ersteigern können.

Vom 18. bis 24. November können alle Interessierten mitsteigern.

Alle Gelegenheiten und weitere Informationen gibt es auf www.bürgerstiftung.de.

Die Auktion läuft bei Ebay. Dafür müssen sich Interessierte anmelden. Bei Fragen helfen Stefanie Handke und Susanna Kuka von der Bürgerstiftung, Telefon 03641/63 92 90.