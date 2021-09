Bundestagswahl in Jena: „Innovation in sozialer Verantwortung“

Wahlkreis 191: Holger Becker tritt in Jena für die SPD als Direktkandidat zur Bundestagswahl an.

Was wird die Wahl entscheiden?

Die Wählerinnen und Wähler, die sich für einen kompetenten Kanzlerkandidaten entscheiden.

Wenn Sie gewählt werden, was ist Ihr wichtigstes Ziel für die kommende Legislaturperiode?

Als Unternehmer und Quereinsteiger in die Politik möchte ich praktisch umsetzbare Prozesse zum Bürokratieabbau initiieren, denn viele der anstehenden Probleme können nicht mit den bisherigen Methoden gelöst werden. Diese Wandlungsprozesse zu begleiten und zu vermitteln, wird eine zentrale Aufgabe der Politik in den nächsten Jahren. Innovation in sozialer Verantwortung ist mein Leitsatz dabei.

Was wollen Sie für Jena erreichen?

Für Jena und die umgebenden ländlich geprägten Kreise stelle ich mir Pilotprojekte in den Bereichen Gesundheit, Mobilität und berufliche Bildung vor, die auf digitalen Plattformen gleichwertige Entwicklungschancen in Stadt und Land ermöglichen. Für Jena kommen dabei die spezifischen Stärken im Bereich Forschung und Wissenschaft zum Tragen.

Ist der Klimaschutz die größte Herausforderung unserer Zeit?

Ja. Noch nie stand die gesamte Menschheit vor einer solch globalen Herausforderung. Gute Politik muss bei den technologischen und sozialen Veränderungen die Menschen mitnehmen. Das wird eine enorme Anstrengung, die für Deutschland aber auch große Chancen birgt.

Was ist für Sie der entscheidende Punkt in dem Wahlprogramm Ihrer Partei?

Politik ist heutzutage zu komplex, um es auf einen Punkt oder Satz zu reduzieren. Die SPD steht für Politik, die die sozialen Belange der Menschen bei notwendigen Modernisierungen ernst nimmt. Ein Satz aus dem SPD-Programm ist mir wichtig „Wir treten für eine Gesellschaft ein, die von gegenseitigem Respekt getragen wird. Eine Gesellschaft, die, frei von Vorurteilen, alle gleichermaßen respektiert.“

Bitte vervollständigen Sie den folgenden Satz: Corona ist für mich…

Eine enorme Herausforderung für jeden von uns. Belastend für Kinder und Familien, dramatisch für Kulturschaffende und weite Teile der Wirtschaft. Sie zeigt die Notwendigkeit eines starken Sozialstaates, glaubhafter Maßnahmenkommunikation und globaler Zusammenarbeit in Krisenzeiten auf. Richtig aufgearbeitet, kann die Pandemie aber auch positive Veränderungen anschieben.

Steckbrief

Alter: 57

Ausbildung: promovierter Physiker

Familienstand: verheiratet, drei KinderWohnort: Jena

Politischer Werdegang: Seit 1983 Mitglied der SPD, seit 2010 Mitglied Ortsteilrat Jena-West, seit 2013 Ortsteilbürgermeister Jena-West, 2015-2019 Mitglied Stadtrat Jena, seit 2019 Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena