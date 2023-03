Bunt, schrill und kreativ: Cosplayer kommen nach Jena

Jena. Die Anime-Convention „JenaCo“ wird am Wochenende vom 1. und 2. April viele Fans nach Jena ziehen.

Die Anime-Convention „JenaCo“ wird auch in diesem Jahr wieder Fans verschiedenster Popkulturen nach Jena locken. Erstmalig wird diesmal an zwei Tagen dazu eingeladen, die asiatische und westliche Kultur von Manga-Comics, Gaming und Fantasy kennenzulernen. Am 1. und 2. April öffnen sich die Türen der DRK-Halle und der Leonardo-Schule im Jenzigweg 33.

Bereits zum elften Mal wird die Convention in Jena veranstaltet. Es werden Stars aus den Bereichen Manga-Zeichnen, Synchronsprechen und Cosplay vor Ort sein. Workshops und Panels werden von ihnen angeboten. Auch ein traditionell asiatisches Volksfest mit traditionellen Waren und traditioneller Kleidung ist zu erleben.

Für Mittelalter-Fans hat die „JenaCo“ zusätzlich einen Platz geschaffen: Gleich zwei Mittelalterlager werden sich niederlassen, um in eine längst vergessene Zeit zu entführen. Mitmachprogramme und Workshops bringen hier das Gefühl der damaligen Zeit nach Jena.

Am „JenaCo“-Sonntag besuchen flauschige Vierbeiner aus Kahla die Convention. Alpakas sind dann zu Gast – die kostümierten Messe-Besucher können mit den niedlichen Tieren verrückte Fotos schießen lassen, wird mitgeteilt.

Eine große Halle mit Händlern und Künstlern der westlichen und asiatischen Kunst lädt zum Shoppen und Stöbern ein. Im Gaming-Bereich mit Video-Spielen, Karaoke und Tanzmattenspielen wird man sich in Wettbewerben messen können, auf drei Bühnen werden Programme mit Konzerten und Tanzacts geboten, und das Anime-Kino zeigt Serien und Filme.

• JenaCo in der DRK-Halle und der Leonardo-Schule im Jenzigweg 33, Samstag, 1. April, 10.30 bis 20 Uhr, und Sonntag, 2. April, 10.30 bis 17 Uhr. Die Eröffnungsshow beginnt am Samstag um 10.45 Uhr.• Die Ticketzahl wird auf 3000 Personen pro Tag begrenzt sein. Es bietet sich an, bereits vorab ein Ticket online zu kaufen. Eine Tageskasse wird es ebenfalls geben. • Mehr Infos zum Programm gibt es unter: www.JenaCo.de