Bunte Blumen und asiatisches Flair: „Frühlingszauber“ auf der Leuchtenburg

Seitenroda. Mit dem „Frühlingszauber“ startet die Leuchtenburg in die neue Saison. Neben vielen bunten Blumen erwartet die Besucher in den nächsten Wochen auch asiatisches Flair.

Nachdem bereits Anfang März an einem Aktionswochenende, zu dem Menschen aus Jena und den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal kostenfreien Eintritt hatten, tausende Besucherinnen und Besucher auf die Leuchtenburg kamen, startet diese mit dem „Frühlingszauber“ nun offiziell in die neue Saison.

Während es in den Wintermonaten auf der Leuchtenburg eher ruhig zugeht, werden dort nun wieder mehr Gäste erwartet. Und diese sollen von Samstag, 18. März, bis zum Muttertag am 14. Mai einen „Ort der Achtsamkeit“ vorfinden, wie Marketingchefin Ilka Kunze sagt.

„Achtsamkeit“ als Motto

„Es ist gerade alles sehr aufgeregt in der Welt, was sich bei vielen bis in das Privatleben hinein auswirkt. Wir wollen eine Ablenkung von diesem verrückten Alltag bieten“, so Kunze. Deswegen habe man den „Frühlingszauber“, den es seit 2017 gibt, in diesem Jahr unter das Motto „Achtsamkeit“ gestellt.

Ilka Kunze gestaltet eine Wand mit Porzellankannen. Foto: Marcus Voigt

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat das Burggelände in den vergangenen zwei Wochen neben vielen bunten Blumen auch ein asiatisches Flair bekommen: Zu finden sind beispielsweise ein kleiner Wasserfall, ein „Palast des Windes“, ein stilisierter Schrein sowie eine Schaukel aus Porzellankannen.

Zusatz zum normalen Ticket

„Es ist noch nicht alles perfekt, aber es wird sehr schön werden“, sagte Kunze am Freitag, als noch die letzten Aufbauarbeiten liefen. Besichtigt werden kann der „Frühlingszauber“ ab Samstag zu den normalen Öffnungszeiten. „Es gibt ihn praktisch zum Ticket kostenlos oben drauf“, so Kunze. Bereits für Samstag hätten sich die ersten Reisegruppen angekündigt.

Jenaer dürfen kostenfrei auf die Leuchtenburg