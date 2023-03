Camburgerin veröffentlicht Kinderbuch

Camburg. Die Camburgerin Annett Försterling hat ein Buch mit Kinderkurzgeschichten herausgebracht – und stellt dieses nun in der Stadtbibliothek vor.

Die Camburgerin Annett Försterling, die als Naturerzieherin in Crölpa-Löbschütz arbeitet, hat mit „Maximilian und die Dampflok – und andere Kinderkurzgeschichten“ ihr erstes Buch herausgebracht. Die 56-Jährige hatte einst inspiriert durch ihren Sohn mit dem Schreiben von Geschichten für Kinder angefangen. Insgesamt zehn dieser Geschichten – beispielsweise über einen Schneemann, eine Feldmaus, ein immergrünes Bäumchen und natürlich eine Lokomotive – sind nun in dem Buch versammelt.

„Alle Geschichten sind mit der Natur verbunden. Das wir mit ihr liebevoll umgehen müssen, ist heute nicht mehr selbstverständlich“, sagt Försterling. Ihr Buch solle neben der Unterhaltung auch für den Schutz der Umwelt sensibilisieren.

Zweites Buch in Planung

Nachdem Försterling ihre Geschichten bereits in der Camburger Stadtbibliothek Kindergarten- und Hortkindern vorgetragen hat, ist nun für Donnerstag, 30. März, um 16.30 Uhr am gleichen Ort eine öffentliche Lesung geplant. „Die Geschichten sind auch für Erwachsene geeignet, ich habe sehr gerne zugehört“, sagt Bibliotheksleiterin Julia Vorontsova. Eltern, die die Bibliothek bislang nicht kannten, seien bei solchen Kinderlesungen auch immer überrascht, welches Angebot es in der Einrichtung gibt.

Annett Försterling plant indes bereits neue Geschichten, die aus „den vielen Erlebnissen“ mit ihren beiden Kindern und beiden Enkeln resultieren. Als Motivation für ein zweites Buch diene auch der bisherige Erfolg. „Von den 90 Exemplaren, die ich direkt verkaufen konnte, ist ein Großteil schon weg“, sagt sie. Ansonsten gebe es das im Wirtschaftsverlag W. V. erschienene Buch überall im stationären Buchhandel sowie online zu erwerben.