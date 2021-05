CDU fordert Positionierung der Jenaer Grünen

In der Nacht zum Sonntag, 2. Mai, sind die Scheiben der Deutschen Bank und der Commerzbank in der Jenaer Innenstadt massiv beschädigt worden. Ein Schriftzug ist "Lang lebe Rojava".

Jena. Jenas Randale-Nacht: Debatte geht weiter

Nach den Sachbeschädigungen vom 1. Mai zeigt die Jenaer Polizei Präsenz im Stadtzentrum. Am Sonnabend hatte sogar eine Hochzeit Polizeischutz. Unterdessen gewinnt auch die politische Auseinandersetzung an Schärfe. Scharfe Kritik kam am Wochenende von der CDU in Jena an der Grünen Jugend. Die Grüne Jugend hatte sich mit den Inhalten der auf Schaufensterscheiben geschriebenen Parolen solidarisch erklärt, Verständnis gezeigt und den Vorschlag, Überwachungskameras aufzustellen, abgelehnt. Tags zuvor hatte auch die FDP diese Aussagen kritisiert.

„Es sind schon denkwürdige Allianzen, die sich in unserer Stadtgesellschaft bilden“, sagte der Vorsitzende der Jenaer CDU, Guntram Wothly. Politisch motivierte Gewalt dürfte aber nicht zum akzeptierten Mittel von Politik werden. Von einem Grundrecht auf Straftaten stehe nichts im Grundgesetz. Wothly fordert die Jenaer Grünen auf, schnellstmöglich den sich aufdrängenden Verdacht auszuräumen, sie unterstütze stillschweigend politisch motivierte Straftaten.