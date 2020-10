Cellist Maximilian Hornung spielt fünf Konzerte in Jena

Mit bestechender Musikalität, Stilsicherheit und einer außergewöhnlichen musikalischen Reife erobert der Cellist Maximilian Hornung die internationalen Konzertpodien: Als Artist in Residence wird er in dieser Spielzeit in Jena in fünf Konzerten zu erleben sein. Neben den Cellokonzerten von Antonín Dvořák und Guillaume Connesson stehen zwei kammermusikalische Auftritte und ein „Play & Conduct-Konzert“ auf dem Programm.

Sie sind in dieser Spielzeit Artist in Residence bei der Jenaer Philharmonie. Was bedeutet das für Sie?

Ich freue mich natürlich sehr, dass Jena klappt und dass auch trotz Corona alles mehr oder weniger wie geplant stattfindet. Auch wenn die ganze Saison noch im Schatten dieser Pandemie stehen wird, freue ich mich riesig darauf, dass ich da sein darf. Solche Zeiten als Solist in Residence finde ich immer sehr schön, weil man einen Ort hat, an den man mehrmals hinfährt, und den man dann auch kennt, und wo man auch die Leute besser kennenlernt, und wenn man dann zum zweiten Mal hinfährt, dann fühlt sich das schon an, wie eine „zweite Heimat“.

Sie werden die Konzerte am 22. und 23. Oktober mit dem Cellokonzert von Haydn in C-Dur beginnen. Was bedeuten Ihnen die beiden Cellokonzerte von Haydn?

Die beiden Haydn-Cellokonzerte sind unsere Pendants zu den Mozart-Violinkonzerten, die wir ja nicht haben als Cellisten. Das sind unsere beiden klassischen Cellokonzerte. Für mich ist Haydns Musik besonders in den Cellokonzerten eine unglaublich abwechslungsreiche, sehr humorvolle Musik, die sich schon aus der Barockmusik heraus emanzipiert hat, die auch schon mit Melodien spielt und die auch bereits gesangliche Linien hat. Ich finde das Besondere an dieser Musik ist, dass sie schon romantische Melodielinien hat, die aber mit klassischem Charakter gespielt werden müssen.

In den drei Jenaer Konzerten kombinieren Sie das Cellokonzert von Vaja Azarashvili mit Haydns C-Dur-Konzert. Warum diese Kombination und wie können sich unsere Leser das Cello-Konzert von Azarashvili vorstellen?

Ja, diese Kombination hat sich tatsächlich daraus entwickelt, dass ich das Azarashvili-Konzert immer mit Haydn kombiniert habe. Ich habe das schon ganz viel gespielt, ehe ich es später bei Sony aufgenommen habe. Diese Kombination funktioniert extrem gut und ist sehr abwechslungsreich. Ich habe das Konzert mit Azarashvili erarbeitet und war bei ihm in Georgien. Die Musik ist sehr geprägt von der Geschichte und Mentalität des georgischen Volkes. Die Menschen dort sind sehr lebensfroh, tanzen gern und haben eine sehr lange Volksmusiktradition. Das Cellokonzert ist sowjetische Musik und hat doch eine ganz, ganz eigene Klangsprache. Es ist so eine Mischung von Schostakowitsch, Strawinsky, aber auch französischen Komponisten, vielleicht ein bisschen Debussy, ein bisschen Messiaen. So etwa muss man sich das vorstellen.

In den drei Oktoberkonzerten werden Sie zunächst vom Solistenpult das Orchester führen und dann später ans Dirigentenpult wechseln. Warum beides?

Simon Gaudenz hat mich, als wir die Konzerte geplant haben, gefragt, ob ich ein Konzert mit dem Orchester leiten möchte ohne Dirigenten. Das ist eine sehr schöne Sache, da kommt man als Solist noch enger mit dem Orchester in Kontakt. Sonst ist immer der Dirigent die Vermittlungsfigur zwischen Solist und Orchester. Das heißt, auf dem Künstler, in diesem Fall auf mir, lastet die gesamte künstlerische Verantwortung. Das ist natürlich eine sehr große Herausforderung, aber auch eine schöne Möglichkeit für mich, mit dem Jenaer Orchester ganz intensiv zusammenzuarbeiten.

Und dann habe ich Simon Gaudenz irgendwann gefragt: „Pass mal auf, ist es denn möglich, dass ich auch dirigieren darf?“ Denn Dirigieren, das ist seit Jahren ein Hobby von mir, und ich studiere das auch an der Münchner Musikhochschule. Und Simon Gaudenz hat sofort „Ja“ gesagt. Ich muss ein bissel vorsichtig sein, denn Dirigieren habe ich nicht so von Grund auf gelernt wie Cello-Spielen. Ich freue mich sehr, und ich bin im Moment ganz intensiv beim Lernen der vierten Sinfonie von Beethoven; ich freue mich riesig, dass wir das machen können.

Haben Sie Lampenfieber vor Ihren Konzerten?

Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe manchmal extrem starkes Lampenfieber, manchmal überhaupt nicht, manchmal nur ein bisschen. Das gehört genauso dazu, wie wenn man sich vor dem Konzert einen Anzug anzieht, wenn man sich noch mal die Finger wäscht und wenn man noch mal Kolophonium auf den Bogen schmiert. Genauso dazu gehört auch das Lampenfieber.

Donnerstag, 22. Oktober, 20 Uhr, Freitag, 23. Oktober, 15 und 20 Uhr im Volkshaus; Karten über die Jenaer Touristeninformation, Telefonnummer 03641/49 80 50, E-Mail-Kontakt: tickets@jena.de