„Click & Meet“ in Jena frühestens wieder am Freitag

Jena. Inzidenz in Jena fällt weiter: Samstag stand sie bei 129, nun ist sie bei 106.

Der Fachdienst Gesundheit verschickt Anfang der Woche an alle in der Jenaer Statistik gemeldeten Genesenen aus den vergangenen zwölf Monaten eine Bescheinigung, die als Nachweis genutzt werden kann. Die Stadtverwaltung beruft sich dabei auf die neue Bundesverordnung, wonach für geimpfte und genesene Personen weitere Lockerungen greifen. Der Fachdienst hat weiterhin dem Robert-Koch-Institut am Sonntag bis 24 Uhr vier neue Corona-Infektionen gemeldet. 14 Personen sind genesen.

Die Infektionen verteilten sich auf das berufliche und familiäre Umfeld. „In einer Kindertageseinrichtung befindet sich nach einem positiv getesteten Kind eine Gruppe in Quarantäne. In einer Senioreneinrichtung wurde ein positiver Fall bekannt. Weitere Abstriche werden nun organisiert“, sagt die Leiterin Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stefanie Braune. Nach den geltenden Regeln wäre „Click & Meet“ in Jena bei einer bleibenden Inzidenz unter 150 frühestens wieder am Freitag möglich.

Anzahl aktiver Fälle: 474

davon in den vergangenen 24 Stunden: 4

stationäre Fälle: 17

davon schwere Verläufe: 8

Sieben-Tage-Inzidenz: 106 (Sonntag: 115; Samstag: 129,3)

Infizierte insgesamt seit März 2020: 4176

Verstorbene insgesamt: 69