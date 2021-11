Commerzbank Jena unter neuer Führung

Jena. Isabel Menzel folgt in Jena Alice Neumann nach

Führungswechsel bei der Commerzbank-Niederlassung Jena: Isabel Menzel übernimmt die Leitung für das Privatkundengeschäft in Süd- und Ostthüringen. Isabel Menzel (50) absolvierte zunächst eine Ausbildung zur Datenverarbeitungskauffrau im Stahlwerk Thüringen und begann 1991 als Quereinsteigerin bei der Commerzbank in Saalfeld. Berufsbegleitend schloss sie ihre Ausbildung zur Bankkauffrau und später ein Studium zur Bankfachwirtin ab. Bis 2012 war sie in der Filiale in Saalfeld tätig, zunächst als Privatkundenberaterin, seit 2007 als Filialleiterin.

Anschließend wechselte sie als Vorsorgemanagerin nach Erfurt und war dort später als Koordinatorin der Niederlassung tätig. Seit 2018 war sie als Marktbereichsleiterin für die Filialen In Ilmenau und Arnstadt verantwortlich. Isabel Menzel stammt aus Saalfeld, sie ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. In ihrer Freizeit fährt sie gerne Mountainbike und wandert. Isabel Menzel löst in der Niederlassung Jena Alice Neumann ab, die in gleicher Position nach Dresden gewechselt ist. Insgesamt werden in der Niederlassung Jena rund 123.000 Kunden betreut.