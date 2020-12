Corona: Neue Todesfälle im Saale-Holzland

Dem Fachdienst Gesundheit wurden zwischen Freitagabend und Samstagabend 63 neue Coronafälle gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist wieder leicht angestiegen auf den Wert 187, 3 nachdem sie am Freitag erstmals seit dem 11. Dezember unter den Grenzwert 200 rutschte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Nach Angaben des Rathauses kam es zu einem Corona-Ausbruch in einer Gemeinschaftsunterkunft. Aus vier Altenheimen werden weiterhin Infektionen gemeldet. Testungen und Abstriche für Personal und Bewohner würden aktuell organisiert, hieß es. Die Statistik:

Anzahl aktiver Fälle: 465

davon in den vergangenen 24 Stunden: 21

stationäre Fälle: 17

davon schwere Verläufe: 3

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 203

Sieben-Tage-Inzidenz: 187,3

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 1349

Gestorbene insgesamt: 17

Genesene insgesamt: 867

davon in den vergangenen 24 Stunden: 16

in Quarantäne: 1410

Heime, Kindergärten und Schulen im Saale-Holzland von Corona betroffen

Dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises wurden am Samstag 43 Coronafälle gemeldet. Darunter sind Erkrankungsfälle in zwei Schulen im Raum Hermsdorf und Stadtroda sowie zwei Kindertagesstätten in den Regionen Eisenberg und Elstertal. Es gebe zudem Infektionen in einem Wohnheim für behinderte Menschen und in einem Pflegeheim in der Region Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf/Erfüllende Gemeinde Bad Klosterlausnitz. In beiden Einrichtungen seien mehrere Bewohner und Mitarbeiter positiv getestet worden. Leider seien auch zwei weitere Todesfälle zu beklagen. Damit sind im Kreis 20 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.