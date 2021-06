Coronapause befördert Akustikprojekt

Jena. „Kirsche & Co“ in der Distelschänke

Ein Ableger der Erfurter Deutschrockband Kirsche & Co gastiert am Sonntag, 20. Juni, in der Distelschänke in Jena. Andreas „Kirsche“ Kirchner hat zusammen mit seinen Freunden Klaus Müller von Baczko (Akustik-Gitarre) und Olaf Köhler (Percussion) in der Coronapause ein Akustikprojekt gegründet. Mit von der Partie ist Kirsches Ehefrau Silke (Kontrabass und Akustik-Gitarre). Als Gast an der Slide Gitarre ist Frithjof Rödel, Gitarrist der Band Northern Lite, erstmals dabei. Die Band spielt sowohl Klassiker als auch eher unbekannte Stücke von Kirsche & Co und Titel von Rio Reiser.

Sonntag, 20. Juni, 17 Uhr, Distelschänke, Am Jenzig 1