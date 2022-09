Demo „Jena steht auf“ für Montag angezeigt

Jena. Koppe sieht Verbindung zu Coronakritik und nach Rechts

Eine Demo unterm Motto „Jena steht auf“ ist für Montag, 26. September, ab 19 Uhr auf dem Holzmarkt angezeigt worden. Das bestätigte am Sonntag auf Anfrage Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU). Die Anmelder geben in ihrer Ankündigung vor, „für Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung und Souveränität“ eintreten zu wollen. Unter anderem heißt es weiter: „Der heiße Herbst beginnt. Es reicht uns mit Inflation und überhöhten Energiepreisen.“

Koppe sagte, die Anzeigenden seien der Jenaer Ordnungsbehörde „bekannt aus dem Umfeld der Corona-Kritiker“. Aus den Socialmedia-Absprachen der Beteiligten ließen sich Verbindungen auch zur Gruppierung „Freies Thüringen“ herauslesen, deren Pendant in Sachsen als rechtsextrem eingestuft wurde. Er habe in den Aufrufen bislang keinen kritischen Hinweis auf die aktuelle Rolle Russlands nachlesen können, so berichtete Koppe. Er betonte, dass parallel zur Demo „Jena steht auf“ neuerlich eine Kundgebung zur Kritik an der einrichtungsbezogenen Impfpflicht angezeigt worden ist. Für diesen Part zeichnet der Jenaer Clemens Leder seit Monaten verantwortlich.