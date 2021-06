Der Schatz der Veränderung

Jördis Bachmann über Klischees und Straßenblockaden.

Die Zeiten, in denen abwertend so manch gestriger Chauvi auf das Jenaer Frauenzentrum als „Kampflesben“-Treff blickte, sollten vorbei sein. Nach mehr als 30 Jahren Frauenzentrum dürfte auch der letzte Klischee- und Schubladen-Denker verstanden haben, dass die Stadt das Towanda braucht.

Das Frauenzentrum verkörpert die Bereitschaft zur Erneuerung. Es ist nicht nur ein Schutzraum für alle Frauen, ein Ort der Begegnung und der Möglichkeiten, es ist eine Triebfeder für alle Entwicklungen, die Richtung Gleichberechtigung drängen. Eine Stadt sollte solch einen Verein als Schatz verstehen, erst recht, da das Towanda-Engagement unliebsame und anstrengende Themen auf den Tisch bringt. Nicht nur die Frauen profitieren in Jena von diesem Schatz.

Nun also will Towanda-Koordinatorin Bo in die Pedale treten und gen Ostsee starten. Ihre Mitfrauen aus dem Towanda unterstützen die Entscheidung und scherzen doch über Straßenblockaden, um Bo am Davonradeln zu hindern. Und mit Bos Weggang nicht genug der Veränderung: Das Domizil des Towanda wird ab Herbst saniert, nach geplanten eineinhalb Jahren kehrt der Verein dann zurück in die Wagnergasse 25, die Miete wird dann ungleich höher sein. Es ist zu hoffen, dass die Stadt ihren Schatz dann schützt und unterstützt.