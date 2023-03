Diamantene Hochzeit in Jena-Cospeda: Mit der Awo über die Autobahn

Jena. Dieter und Elfriede Hüttenrauch blicken auf 60 Jahre Eheglück zurück. Das ist ihr Erfolgsrezept für eine langanhaltende Beziehung.

60 Jahre ist es her, dass Dieter und Elfriede Hüttenrauch aus Jena-Cospeda sich das Jawort gaben. Nun feiern sie am Donnerstag Diamantene Hochzeit. Ihren Anfang nahm ihre gemeinsame Geschichte im Herbst 1962 beim Tanz in Oelknitz. „Früher hat man sich die hübscheste Frau rausgesucht, wenn die Kapelle anfing zu spielen“, erinnert sich Dieter Hüttenrauch.

Da habe er sich natürlich Elfriede ausgesucht. Schon an diesem Abend waren die beiden unzertrennlich. Mit seiner Awo fuhr Dieter seine zukünftige Frau nach Hause nach Dürrengleina. „Wir durften nicht auf die Autobahn, sind aber trotzdem drauf“, sagt Elfriede mit einem Lachen.

Der Garten bleibt der Lieblingsort

Dieter Hüttenrauchs Vater war in der Landwirtschaft tätig. Sein Sohn trat in seine Fußstapfen und auch Elfriede packte fleißig mit an. „Nach der Wende habe ich die Landwirtschaft an den Nagel gehängt und habe bis 2005 als Lagerist gearbeitet“, erzählt Dieter. Ehefrau Elfriede putzte ab Anfang der 1990er-Jahre in der Kinderklinik Jena.

Ganz weg sei die Landwirtschaft aber nicht gewesen. So hielt sich die Familie weiter Pferde und auch Hühner und Hasen gehörten zum Hof dazu. Besonders wichtig war den beiden ebenso ihr Garten; dort machten sie heute ebenfalls noch viel.

„Was eben noch so geht“, sagt Dieter. Dabei finden sie genügend Unterstützung: Auf dem Familienhof in Jena-Cospeda leben mittlerweile vier Generationen. Zwei Kinder, zwei Enkel sowie zwei Urenkel beleben Haus, Hof und Garten.

Krisen gehören auch dazu

Das Erfolgsrezept ihrer langen Ehe sehen die beiden in der Kommunikation miteinander. Es habe nie einen Tag gegeben, an dem sie nicht geredet hätten. „Wenn ich nicht mit meiner Verwandtschaft reden würde, das würde mich seelisch kaputt machen“, sagt Dieter Hüttenrauch.

In der gemeinsamen Zeit habe es viele schöne Momente gegeben. „Da waren auch Krisen dabei, aber das gehört dazu.“