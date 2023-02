Die erste Büttenrede, Jahrgang 1983, wurde an Kahlaer Narren übergeben

Kahla. Kahlaer Carnevalsclub Dohlensteen KCD feierte am Sonnabend 40. Jubiläum

Als Präsident des Kahlaer Carnevalsclubs Dohlensteen KCD kann Gregor Schmidt gut damit umgehen, wenn er wieder einmal gefragt wird: Waaas, Karneval nach dem Aschermittwoch? Ja, ist so. Am Sonnabend kam bei der Feier im „Rosengarten“ oben drauf noch das Jubiläum „40 Jahre KCD Kahla“. Tradition habe es tatsächlich, dass beim so genannten „Muffelfasching“ jenen Leuten noch einmal das Saisonprogramm dargeboten werde, die zum Beispiel keine Lust auf Kostümierung haben, sagte Gregor Schmidt. Allein die übliche „Vereidigung mit Kussfreiheit“ sei beim „Muffelfasching“ nicht mehr zu haben.

Aber bitte schön: Vielleicht auch wegen des zusätzlichen Anreizes mit dem Jubiläum war der „Rosengarten“ am Sonnabend rappelvoll ausverkauft. Bei 310 Sitzplätzen seien 350 Leute anwesend gewesen, berichtete Gregor Schmidt. Für ihn hat das auch damit zu tun, dass ungebremster Fasching allgemein nach Corona gerade wieder angelaufen sei „und die Sehnsucht bei uns und bei den Leuten groß ist“, sagte Schmidt. „Jetzt lassen wir uns keine Steine mehr in den Weg legen.“ Im August beginne das Brainstorming für die nächste Saison.

Zur Jubiläumsfeiergemeinde gehörten am Sonnabend 70 geladene Gäste, darunter Gründungs- und Ehrenmitglieder des KCD. Gefreut habe man sich über deren mitgebrachte alte Büttenreden und alte Bilder, „worauf wir noch jung waren“, sagte Schmidt. Zu den Unterlagen habe die erste geschriebene Büttenrede gehört – mutmaßlich aus der Feder der vor einigen Jahren verstorbenen KCD-Legende Michael Koch. Darin habe es geheißen „Wir werden 40 irgendwann ...“