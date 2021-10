Die nächste Fahrpreiserhöhung ist bereits in Arbeit

Beim autofreien Sonntag gab es zuletzt kostenlosem Nahverkehr für alle in Jena: An dem Tag waren neben den normalen Niederflurstraßenbahnen auch der historische Wagen 26 zu Sonderfahrten unterwegs.

Jena. Forderung nach 4 Prozent mehr kommt von Busunternehmen und der Schiene - Jena wünscht es „maximal moderat“

Nach der Fahrpreiserhöhung ist vor der Fahrpreiserhöhung: Auch im kommenden Jahr werden Bus und Straßenbahn in Jena teurer. Allerdings wird sich die Kommunalpolitik damit nicht befassen, denn die Erhöhungswünsche der Partner im Verbund (VMT) liegen allesamt unter der 5-Prozent-Klausel je Tarifgattung. Damit findet die Aussprache in den Verbundgremien nur hinter verschlossenen Türen statt.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) eröffnete jetzt dem Stadtrat, dass die Tarifdiskussion für 2022 gerade geführt wird. Dabei existieren zwei Positionen. Einmal gebe es große Städte, zu denen Jena gehört, die sich „maximal für moderateste Fahrpreiserhöhungen aussprechen“. Das finanzklamme Gera indes gehöre nicht zu dieser Gruppe. Und er sprach von viele Unternehmen des Regionalverkehrs oder des Schienenpersonennahverkehrs, die wegen der allgemeinen Preisentwicklung Fahrpreiserhöhungen um 4 Prozent fordern. Am Ende müsse ein einstimmiger Beschluss im Verbund fallen. „Wer den VMT weiter gestalten will, muss das zur Kenntnis nehmen“, so Gerlitz.

Der Stadtrat hatte auf seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich beschlossen, dass sein Beschluss aus der vorherigen Sitzung zur Aussetzung der Tarifanhebung für Kinder und Jugendliche wieder zurückgenommen wird. Der OB hätte sich demnach in Erfurt für eine generelle Absenkung der Fahrscheinpreise für Kinder und Jugendliche einsetzen sollen. CDU und FDP hatten jedoch die Gefahr gesehen, Jena könne aus dem VMT fliegen, wenn die Stadt einseitig von Tarifbeschlüssen abrücke. Friedhelm-Wilhelm Gebhard (SPD) sagte, erst müsse dieser Beschluss zurückgenommen werden, dann könne man diskutieren.

Stadtrat Ralph Lenkert (Linke) bestritt dies und sagte der Redaktion, es gebe die Option, im Stadtgebiet für Kinder individuelle Tarife festzulegen, wie es bei Jenabonus-Kindern bereits geschehe. Die Stadt müsse dann dem VMT nur die Mindererlöse ausgleichen, die in Jena anfallen.

Aus älteren Stadtratsunterlagen ergibt sich, dass der Anteil der verkauften Kindereinzelfahrscheine an den Erlösen überschaubar ist. Die Erhöhung der Kindereinzelfahrt um 10 Cent auf 1,70 Euro in den Sommerferien dürfte demnach aus Jena nur etwa 30.000 Euro in die VMT-Kasse spülen. Zum Vergleich: Der Jenaer Nahverkehr hatte 2020 von Bund und Land Coronahilfen in Höhe von 2,6 Millionen Euro erhalten.

Im Vor-Corona-Jahr 2019 lag der Anteil der Fahrscheinerlöse an der Deckung der jährlichen Gesamtkosten des Jenaer Nahverkehres bei 52,3 Prozent, wie die Stadtverwaltung in der Fragestunde Stadtrat Bastian Stein (CDU) mitgeteilt hatte.