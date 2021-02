Die Pandemie fordert ein weiteres Opfer

Träume geplatzt: Die Betreiberin Julia Böttger in der leergeräumten Sportsbar am Markt.

„Dass die Pandemie diese Auswirkungen auf uns haben würde, hätte ich nicht geglaubt“, sagt Julia Böttger. Sie hatte erst im Sommer 2019 den Betrieb der „Sportsbar am Markt“ übernommen. Nur ein halbes Jahr blieb ihr, bis die Pandemie zuschlug. Doch sie blieb anfangs optimistisch. Optimismus, Entwicklungspläne, Tatendrang? Julia Böttger sitzt in einem leergeräumten Lokal, Corona hat von ihren Träumen nichts übrig gelassen. Der endgültige Todesstoß kam Anfang Dezember mit einem Brief des Vermieters: fristlose Kündigung.

„Die Entscheidung, ob wir weitermachen, wurde letztlich von unserem Vermieter getroffen“, sagt sie. „Im Frühjahrslockdown 2020 waren Mietrückstände entstanden. Für uns war aber immer klar, dass wir das mit dem Vermieter klären werden und dass unser Vermieter uns sicher auch mit Verständnis entgegenkommen wird.“ Doch es kam anders. „Nachdem wir die Kündigung bekommen hatten, baten wir um einem Gesprächstermin. Man machte uns sofort klar, dass wir über die Tilgung der Rückstände sprechen könnten, aber nicht über die Kündigung.“ Veranstalter Christian Wolf, hatte das Lokal an der Nordseite des Marktplatzes, das man im Durchgang zur Stadtkirche über eine Metalltreppe erreicht, 2016 vom Vormieter übernommen. „Wir haben damals einiges investiert“, sagt er. Als der Vermieter 2018 wechselte, dachten wir noch, es könne nur besser werden, schließlich ist der neue Vermieter ein städtischer Eigenbetrieb. Aber jetzt sind wir eher enttäuscht vom Umgang mit uns“, sagt Wolf. „In den Gesprächen haben wir uns wie Straftäter gefühlt. Das Verständnis des Vermieters für die Gesamtsituation war einfach gar nicht da.“

Rechne man alles zusammen, sei man sieben Monate im Lockdown gewesen. Sieben Monate ohne Einnahmen. „Als wir nach dem Frühjahrslockdown 2020 wieder öffnen durften, wurde uns klar, dass der Neustart schwer wird. Die Leute waren verunsichert, sie hatten keine Lust auf Abstand und Maske und Datenerfassung. Wir durften zwar öffnen, aber die Resonanz war gering“, sagt Wolf. Man habe versucht, mit dem Vermieter zu sprechen, habe Unterstützung auch an anderer Stelle der Stadtverwaltung gesucht – alles vergebens. „Ich weiß von vielen Gastronomen, auch hier am Markt, die über einen Verkauf nachdenken. Wir werden nicht die letzten Opfer der Pandemie sein“, sagt Wolf. „Wenn man unsere Branche nicht mehr unterstützt, könnte man das später bereuen. Jena kann jetzt viel verlieren.“

„Es waren tolle Partys hier“, sagt Julia Böttger. Latino-Abende, die House-Perlen-Partys, Kneipenquiz-Abende und natürlich die FC-Carl-Zeiss-Fanpartys, die Science-City-Basketballer, die HBV-Handballer: Die Sportsbar brachte die Sportsfreunde zusammen. Was bleibt ist der Ausverkauf des Inventars.

„Hätten wir wenigstens die Möglichkeit gehabt, einen Nachmieter zu suchen, dann wäre es uns erspart geblieben, hier alles rausreißen zu müssen. Abgesehen davon, dass uns das noch einmal Geld kostet, ist es auch emotional schwer“, sagt Wolf.

Für ihn geht es weiter im Jenaer Veranstaltungsgeschäft mit oder ohne Sportsbar. Er hofft auf Gäste am Stadtstrand in der Johannisstraße im Sommer. Auch Julia Böttger wird der Gastronomie in irgendeiner Weise sicher treu bleiben. „Gastronomie muss man wollen, sonst funktioniert das nicht. Mir hat es immer Spaß gemacht, ich war mit Herzblut dabei. Schon mit 15 habe ich bei meiner Tante in der Gaststätte geholfen. Aber bevor ich an die nächsten Schritte denken kann, muss ich dieses Kapitel erst mal abschließen“, sagt sie.