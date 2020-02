Die Timlers waren eine Jenaer Maurerdynastie

Ein Gebäude, das öfter in der Serie über den alten Eichplatz zu sehen war, trug den Namen „Timlersches Haus“. Es war das wohl bedeutendste Gebäude des bis 1969 bestehenden Eichplatzes, weil es sehr prägend war für das Viertel: Es füllte die gesamte Ost-Seite des Eichplatzes – von der Johannisstraße bis zur Leutrastraße. Doch warum hieß es eigentlich Timlersches Haus? Einige Leser wunderten sich zudem darüber, dass Timler doch eigentlich erst viel später gelebt habe, als dieses Haus entstanden sei.

Schöpfer der Feierhalle

Die Verwirrung lässt sich schnell aufklären. Der Name Timler ist eigentlich am bekanntesten im Zusammenhang mit dem Architekten Carl Christian Ludwig Timler, der von 1836 bis 1905 lebte und sich in Jena einen Namen machte als Schöpfer zahlreicher bekannter Gebäude wie etwa das studentische Verbindungshaus Saxonia in der Knebelstraße und der benachbarten Villa, in der heute das Bestattungshaus der Stadt zu Hause ist. Aber auch das Krematorium und die Feierhalle des Nordfriedhofes, die Villa Zeine am Forstweg und weitere repräsentative Villen gehen auf ihn zurück. Einen Namen machte er sich zudem als Architekt für den seinerzeit als Timler-Passage bekannten Durchbruch von der Altstadt zum Löbdergraben. Gemeint ist die Weiterführung der Oberlauengasse bis zum Capitol. Vorher war hier alles zugebaut. Verdient hat er sich zudem gemacht um die Gründung des Jenaer Kunstvereins.

Doch er war nur ein Vertreter der umfassenden Jenaer Timler-Dynastie, die vor allem Maurermeister hervorgebracht hat, wie von Karin Fügener im Jenaer Bauaktenarchiv zu erfahren war. Deren Stammvater war vermutlich Johann Christoph Timler, dessen Name in verschiedenen Dokumenten auch als Thümler zu finden ist. Er war nicht nur der Uropa des berühmten Architekten, sondern auch der Vater von Christian Lorenz Moritz Timler (1763-1826), dem Erbauer des Timlerschen Hauses.

Damit sind wir also wieder am alten Eichplatz gelandet. Dort führt die Spur zurück bis ins Jahr 1806, als die denkwürdige Schlacht bei Jena stattfand, bei der Napoleon die Preußen und Sachsen schlug. Dabei kam es auch zu einem Kanonenbombardement der Stadt, wobei 19 Häuser der dicht bebauten Innenstadt abbrannten. Dadurch entstand eine Brache – der Eichplatz. Hier baute Christian Lorenz Moritz Timler von 1812 bis 1816 jenes klassizistische Gebäude mit drei Etagen und 16 nebeneinander befindlichen Fenstern.

Kolonialwaren an der Ecke

Doch der Hofmaurermeister Timler, der das Haus erbaute, hat nie darin gewohnt, erzählt Katrin Fügener. wohl aber sein Sohn Christian Heinrich Lorenz Timler, der dort ab 1819 einen Kolonialwaren-Laden betrieb. Dieses Geschäft habe im Timlerschen Haus an der Ecke Eichplatz/Johannisstraße bestanden, und zwar bis 1906. Der Kolonialwaren-Laden war aber nicht der einige Nutzer des langen Gebäudes. Später sind als Geschäfte auch die Frommannnsche Buchhandlung, ein Lebensmittel-Laden, ein Friseursalon Albrecht, ein Schuhgeschäft, eine Parfümerie und ein Kunstgewerbe-Geschäft nachgewiesen.

Außerdem wurden in Überlieferungen die großzügigen Wohnräume gepriesen. So haben dort namhafte Persönlichkeiten wie Professoren und Doktoren der Universität gewohnt, unter anderem Lorenz Oken und Heinrich Luden. Auch der einstmalige Jenaer Oberbürgermeister Emil Schenk (1821-1902) soll hier gewohnt haben.

Der Kaufmann Christian Heinrich Lorenz Timler kaufte übrigens im Jahre 1842 vom damaligen Papierhändler Hertel die angrenzenden Flächen in der Johannisstraße und baute dort noch eine Häuserfront, in deren Erdgeschoss Geschäfte waren. Diese Ladenzeile blieb sogar noch erhalten, als Bombentreffer 1945 den oberen Gebäudeteil zerstörten. Am bekanntesten dürfte hier die Rats-Apotheke gewesen sein. Das Timlersche Haus selbst wurde 1945 auch beschädigt, konnte aber wieder hergestellt werden.

Asyl fürs Stadtmuseum

Zu DDR-Zeiten war das Timlerche Haus vor allem bekannt als Asyl für das Jenaer Stadtmuseum, das ja durch Vernichtung des angestammten Gebäudes kein Obdach mehr besaß. Es gab dort zeitweilige Sonderausstellungen, doch nie ein komplettes Museumsangebot.

Das Ende kam schließlich im Jahr 1973 mit dem Abriss. Zusammen mit dem Honigmannschen Haus, das in der Leutrastraße angrenzte, wurde es als letzter Teil der 1969 begonnenen Abrissarbeiten gesprengt. Bis dahin hatte es noch als Unterkunft für den Baustab des neuen Universitäts-Hochhauses gedient.