Diebe in Jena in Panik: Frau wird zum Spion

Jena Diesen Beutezug hätten sich wohl die Einbrecher anders vorgestellt.

Zwei unbekannte Personen versuchten sich am Sonntagmittag Zutritt zu einer Wohnung in der Fritz-Ritter-Straße zu verschaffen. Eine Zeugin nahm Geräusche aus der Nachbarwohnung wahr, obwohl sie wusste, dass die Bewohnerin nicht da war. Als die durch ihren Türspion schaute, erblickte sie zwei Männer, die mit einem unbekannten Gegenstand am Türschloss manipulierten.

Die Zeugin sprach die beiden Männer auf ihr Vorhaben an, worauf diese sofort die Flucht ergriffen und die Treppe hinab rannten, um anschließend in unbekannte Richtung zu flüchten. An der Tür entstand nach erster kein Sachschaden.

