Das Dorlberg-Areal zwischen Großlöbichau und Jenalöbnitz ist jetzt Luchswald

Großlöbichau/Jenalöbnitz. Der Wald am Dorlberg ist nun Luchsgebiet. Bis die ersten Tiere hier heimisch werden, wird es aber wohl noch etwas dauern.

Der Naturschutzbund (Nabu) Thüringen hat am Montag den Wald am Dorlberg zwischen Großlöbichau und Jenalöbnitz als bundesweit dritten Luchswald ausgezeichnet. Das etwa sieben Hektar große Areal soll als „Trittstein“ dienen, um die Wiederansiedlung des Luchses auch im Saale-Holzland-Kreis zu begünstigen, sagte Silvester Tamás, Projektkoordinator des Luchsprojektes beim Nabu Thüringen.

Der Wald am Dorlberg gehört der Nabu-Stiftung „Nationales Naturerbe“ und zeichnet sich durch teils über 200 Jahre alte Buchen, 80 bis 100 Jahre alte Eichen sowie Berg-Ahorne aus. Die Nabu-Stiftung will auf eine Nutzung des Waldes, beispielsweise für die Holzgewinnung, verzichten und so gute Lebensbedingungen für Luchse ermöglichen.

„Wir wollen mit unserer Arbeit den Reichtum unserer Tier- und Pflanzenwelt sowie die Vielfalt an intakten Lebensräumen für uns und kommende Generationen auf Dauer erhalten“, sagte Franziska Hermsdorf, die Schutzgebietsmanagerin der Nabu-Stiftung für Thüringen und Sachsen. Das Dorlberg-Areal werde sich selbst überlassen, wodurch sich wertvolles Totholz bilden könne.

Luchs-Population in Thüringen rückläufig

Dass solche Wälder wie der am Dorlberg, „in denen nicht den ganzen Tag die Kettensägen kreischen“, für eine Wiederausbreitung dringend notwendig sind, zeige sich daran, dass die Population der Luchse in Thüringen rückläufig sei, so Silvester Tamás. Neue Lebensräume für den Luchs seien notwendig, da die Population im Harz wiederum gewachsen ist „und die Luchse da raus wollen“, weil es an Platz für sie fehlt. Ruhige Areal wie am Dorlberg seien insbesondere für die Weibchen und ihren Nachwuchs notwendig. Der naturnahe Laubmischwald am Dorlberg sei zudem besser für die Folgen der Klimaerwärmung gewappnet als ein Nadelforst.

Luchse sind in Deutschland streng geschützt. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Bis die ersten Luchse am Dorlberg heimisch werden, kann es laut Tamás jedoch mehrere Jahre dauern. Einzelne Sichtungen, aber eben keine Nachweise, habe es beispielsweise auf der nahe gelegenen Wöllmisse und am Jägerberg bei Jena bereits gegeben. Wildkatzen seien in der Region wiederum schon nachgewiesen worden.

Viele Bewerbungen eingegangen

Der Nabu will in diesem Jahr weitere Luchswälder auszeichnen. Die beiden ersten befinden sich bei Nordhausen sowie an der Hohenwartetalsperre und damit auch in Thüringen. „Wir wollen das aber auf ganz Deutschland ausdehnen“, sagt Tamás. Kriterien, die Waldbesitzer für eine Luchswald-Auszeichnung erfüllen müssen, seien zum Beispiel der Verzicht auf „Kahlschlag“, schwere Maschinen und Chemikalieneinsatz. Viele Bewerbungen für eine Luchswald-Auszeichnung seien bereits beim Nabu eingegangen, sagte Franziska Hermsdorf.

Dass die Luchswälder nicht nur auf Gegenliebe stoßen, dessen sind sich Silvester Tamás und Franziska Hermsdorf auch bewusst. Ein Beweis dafür sei der Fall eines illegal getöteten Luchses gewesen, der Anfang 2022 mit Geschossteilen im Körper an einer Bahnstrecke bei Buttstädt im Landkreis Sömmerda gefunden wurde. Der Luchs wird im Bundesnaturschutzgesetz als streng geschützte Tierart geführt – Tötungen können daher mit langjährigen Freiheitsstrafen belegt werden.