Dornburg-Camburg: Große Resonanz auf Sternsinger-Post

Die Camburger Sternsingerkinder konnten in diesem Jahr nicht von Tür zu Tür gehen. Stattdessen haben sie ein Video gedreht, Briefe geschrieben und Bilder gemalt, um den Menschen Glück und Segen für das neue Jahr zu wünschen. Mehr als 70 Briefe hatten die Kinder in ihrer Heimatstadt und Dörfern der Umgebung verteilt, um den Menschen etwas Hoffnung zu geben in so schwieriger Zeit und um auf ihre diesjährige Spendenaktion für Kinder in Not aufmerksam zu machen. Gut 14 Tage später sind die Kinder und Christina Altmann, die die Sternsinger-Aktion in Dornburg-Camburg seit zehn Jahren betreut, überwältigt von der Reaktion.

"Mit dem heutigen Tag sind bereits fast 4000 Euro an Spendengeldern bei uns eingegangen, damit müssen wir uns nicht vor den Ergebnissen der letzten Jahre verstecken", sagte Altmann. "Vielleicht haben nicht so viele Menschen gespendet wie sonst, weil das Überweisen im Pfarrhaus oder der Kirche vorbeizubringen umständlicher ist, als ein paar Münzen direkt in eine Büchse zu werfen. Aber die, die gespendet haben, gaben oft 50 Euro und mehr. Sonst waren es eher kleinere Beträge", erzählt sie.

Spendenaktion läuft noch bis zum 28. Februar

Auch hätten sich viele Camburger telefonisch für die schöne Überraschung im Briefkasten bedankt. Den Akteuren zeige das, "dass man eigentlich mit ganz wenig Mitteln Menschen eine Freude bringen kann". Man müsse nur etwas Zeit opfern.

Die Spendenaktion der Sternsinger, die 2021 für Kinder Geld sammeln, die durch Corona besonders in Not geraten sind, läuft noch bis zum 28. Februar. Ihre Segenswünsche haben die Sternsinger auch "eingetütet" und in den katholischen Kirchen in Camburg und Jena zum Mitnehmen ausgelegt, ebenso in der evangelischen Stadtkirche von Camburg. Denn zu den Sternsingern gehören hier Kinder beider Konfessionen.

Die Spendenaktion ist online zu finden: https://www.sternsinger.de/spenden/spendenaktionen/spendenaktion-anzeigen/?sternsingeraktion-camburg&tw_e=C8C20